Da www.deabyday.tv

kaboom

Quando si tratta di fantasie sessuali possiamo dire di conoscere quasi a menadito quelle maschili, complici il cinema, i libri e la discussione piu libera sul tema sia in tv sia nei comuni discorsi tra amici e amiche.

Ben altro discorso si puo fare per quelle femminili. Infatti, se alcune donne ne parlano senza paura, molte altre ancora non riescono a confessare i desideri che accendono l'immaginazione e la sessualita. Forse anche un po' per la paura di essere etichettate in malo modo dai partner o dalle proprie amiche.

Fantasie sessuali femminili: un universo da scoprire

ken park

Eppure la mente delle donne concepisce moltissime variazioni sul tema "sesso" - come dimostra a scrittrice E.L. James, che ha creato un universo erotico per se stessa in Cinquanta Sfumature di Grigio. Ecco quali sono le 10 fantasie sessuali piu diffuse tra le donne.

Fare sesso con qualcuno che ci ha salvato la vita

sesso lesbo 6

Se indossasse anche un costume azzurro, sarebbe la perfetta incarnazione del lieto fine. La donzella in difficolta viene salvata dall'eroe di turno, muscoloso e affascinante. Per ricompensarlo dell'eroico gesto, gli si concede discinta e vogliosa. Che sia un pompiere o un poliziotto, la figura maschile salvifica continua ad accendere i nostri desideri.

Fare sesso con un'altra donna

SESSO CON IL POLIZIOTTO

Tra le fantasie piu comuni nella mente delle donne sopravvive quella di fare sesso con un'altra donna. Al contrario dei maschietti, che spesso rifuggono anche solo l'idea, la donna eterosessuale non disdegna il pensiero di baciare o toccare un'amica o anche una sconosciuta. Spesso questa fantasia va a braccetto con il sesso a tre.

Fare sesso a tre

Tra le fantasie erotiche piu diffuse c'e quella di mettere una seconda donna nel talamo. Ma per alcune, anche un secondo uomo. Questo tipo di trasgressione, documentata anche in Nymphomaniac di Lars von Trier, e un po' piu estrema della semplice trasgressione al femminile, e per questo molto piu spesso taciuta.

the dreamers

Fare sesso con un altro uomo

Si tratta di una delle fantasie piu comuni, magari difficile da condividere con il proprio partner, ma avere un altro uomo che si contende le nostre attenzioni, puo rivelarsi estremamente eccitante.

Fare sesso con uno sconosciuto

Anche se le storie da una notte fanno ancora arrossire certe donne, alcune sognano segretamente di scoprire cosa significa fare sesso con un uomo che non si rivedra mai piu.

Essere dominata

50 sfumature di rosso

Anastasia e Mister Gray hanno insegnato alle casalinghe e ai mariti di tutto il mondo cosa significa "trasgredire" (seppure in modo molto edulcorato). Avere qualcuno che dice cosa fare, che abbia il pieno controllo della situazione e qualcosa che eccita le donne. L'essenziale e che non sfoci in una violenza.

Fare sesso con una persona di potere

sadomaso

L'autorita piace, lo abbiamo visto. A volte il pensiero di essere possedute da un uomo che ha il controllo della situazione dentro ma anche fuori dal letto e intrigante. Inoltre, andare a letto con una persona di potere diventa anche un modo per trasgredire alle regole sociali. Tutto questo nella fantasia puo accendere la miccia di una vera e propria bomba di ormoni.

Dominare l'uomo

Per le maniache del controllo ci sono due strade: o sognare di essere dominata o fantasticare di poter dominare anche l'altro. Vedere un uomo che esegue i propri ordini, che si umilia, che si fa ammanettare e frustrare e una delle fantasie che eccita la fantasia di una donna.

MESSINA - SESSO A TRE SULLA SPIAGGIA

Fare la spogliarellista

Un po' tutte - magari pensando a Kim Basinger in Nove Settimane e Mezzo - hanno pensato di esibirsi in un sensuale balletto per il proprio uomo. Magari qualcuna l'ha anche fatto nel privato. Ma spogliarsi in pubblico, come una vera spogliarellista, e ben altra cosa. Ci vuole una discreta dose di fiducia in se stesse e consapevolezza. Nella fantasia la cosa e molto piu facile...

STATI UNITI - SESSO AL PARCO

Fare sesso all'aperto o in luoghi pubblici

Strappare l'intimita a uno spazio pubblico, infrangere le regole, sfuggire alla vista degli altri per rubare il piacere in un momento inaspettato: tutto questo e un vero e proprio innesco erotico. Fare sesso all'aperto in luoghi pubblici e molto bello nella fantasia, ma ricordate che nella realta potrebbe causarvi qualche problema.

SESSO AL PARCO DEL NINFEO ALL EUR A ROMA SESSO AL PARCO esibizionista al parco