FAR WEST ITALIA - ALLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO IL CANDIDATO DELLA LEGA ALLA CAMERA, MASSIMILIANO CODORO, TIRA FUORI LA PISTOLA E AFFRONTA UN IMMIGRATO CHE AVEVA MOLESTATO LA COMPAGNA E PALPEGGIATO LA FIGLIA - CODORO HA PROVATO A COLPIRE L’UOMO CON UN CALCIO POI HA ESTRATTO L’ARMA E…

G.San. per il “Corriere della Sera”

Massimiliano Codoro

La segnalazione è arrivata nel tardo pomeriggio al 112; parlava di un uomo sui cinquant'anni, calvo, con una maglietta chiara: «Stava litigando con uno straniero e gli ha puntato una pistola contro». La scena sarebbe avvenuta tra la stazione Centrale di Milano e un albergo nei dintorni. Si sono radunate subito molte Volanti e gli agenti della polizia ferroviaria; hanno cercato una figura che corrispondesse alle descrizioni, hanno ascoltato qualche testimonianza. Alla fine, quando i poliziotti hanno intercettato la persona e gli hanno chiesto i documenti, hanno scoperto che si trattava di un candidato della Lega alla Camera (non eletto) nelle ultime elezioni politiche, circoscrizione estera «Europa».

La vicenda è stata presa in carico dagli investigatori della Polfer della Centrale ed è a loro che Massimiliano Codoro, 51 anni, milanese, imprenditore, ha spiegato che era andato in stazione per aspettare la compagna e la figlia. All' arrivo, le avrebbe trovate in lacrime, sotto choc, molto preoccupate perché, a quanto hanno raccontato, poco prima sarebbero state infastidite e molestate da un uomo, del quale hanno dato anche qualche descrizione, che avrebbe palpeggiato la ragazzina.

STEFANO TACCON E MASSIMILIANO CODORO

A quel punto, ascoltato il racconto, l'ex candidato nella lista Salvini/Berlusconi/Meloni si è messo a cercare a cercare il molestatore e alla fine ha fronteggiato un immigrato; ne è nata subito una lite piuttosto agitata, al termine della quale Codoro avrebbe cercato di dare un violento calcio all'uomo e poi avrebbe estratto e brandito la pistola.

Gli uomini della Polfer hanno verificato a lungo i documenti per la detenzione e il porto d'armi e hanno cercato di ricostruire nei dettagli la dinamica della discussione. Stando ai primi accertamenti, sembra assolutamente da escludere che l'uomo abbia avuto un qualsiasi motivo legittimo per estrarre la pistola in strada, tra l'altro di fronte a molte persone.

Massimiliano Codoro

Il gesto per qualche minuto ha creato una situazione di allarme, come accade per tutte le segnalazioni al 112 che riguardano armi e, in particolare, in una zona sensibile come la stazione Centrale di Milano. È probabile che nei prossimi giorni la questura e la prefettura faranno più approfondite valutazioni sul porto d'armi dell'ex candidato leghista. Tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, il Corriere ha provato più volte a contattare Massimiliano Codoro attraverso un cellulare utilizzato durante l' ultima campagna elettorale, che però è risultato sempre «non raggiungibile».