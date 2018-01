ANNA FALCHI: ‘IN TV NON CI VAI SE NON HAI UN AMANTE POTENTE. HO SFRUTTATO IL MIO CORPO MA NON HO FATTO SESSO PER LA FAMA. REGISTI MOLESTATORI? PEGGIO PRETI E PROFESSORI’ - ‘NON MI FANNO RIENTRARE NELLE TV GENERALISTE. LAVORO SOLO CON LE PICCOLE E MEDIE’ - LA BELLA ATTRICE, GRANDE TIFOSA LAZIALE, IN COLLEGAMENTO CON ‘QUELLI CHE IL CALCIO’ SI FA SFUGGIRE UN ‘SIAMO TUTTI ANTISEMITI’, E POI NATURALMENTE SI SCUSA PER LA GAFFE