LE FERIE SI POSSONO EREDITARE – LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE: SE UN LAVORATORE CHE NON HA GODUTO DELLE FERIE MUORE GLI EREDI POSSONO CHIEDERE UN’INDENNITÀ FINANZIARIA – ECCO COSA CAMBIA

Da www.corriere.it

ferie

Il caso è avvenuto in Germania e riguarda i mariti defunti di due signore che erano stati alle dipendenze di un’azienda a Wuppertal, nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia: i dipendenti in questione non avevano fruito, prima del loro decesso, di tutti i loro giorni di ferie annuali retribuite.

CORTE DI GIUSTIZIA UE

La Corte di Giustizia europea ha però stabilito che nel caso in cui il diritto nazionale escluda la possibilità per gli eredi di chiedere un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite dal congiunto che non le ha godute (e risulti quindi incompatibile con il diritto dell’Unione), gli eredi possono invocare direttamente il diritto dell’Unione, nei confronti del datore di lavoro.

ferie

«Gli eredi di un lavoratore deceduto possono chiedere al suo ex datore di lavoro un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute — ha stabilito con una sentenza la Corte Ue, in risposta alla Corte federale del lavoro tedesca —. Il diritto del lavoratore a un’indennità finanziaria per le ferie non godute è infatti trasmissibile agli eredi».