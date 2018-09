FERMI TUTTI, HANNO ARRESTATO IL “SERIAL KINDER” – RUBA 68 CONFEZIONI DI CIOCCOLATINI E SCAPPA COL CARRELLO: FERMATO UN LADRO DI MERENDINE IN SICILIA – È UN 46ENNE CHE ERA GIÀ STATO DENUNCIATO PER LA SUA OSSESSIONE: I PRODOTTI KINDER. GLI ESPERTI DI MARKETING DELLA FERRERO GIÀ PRENDONO APPUNTI

Da www.ilmessaggero.it

daniele giordano il serial kinder

Un ladro di merendine, e proprio in Sicilia. E ci sono anche i poliziotti che intervengono, anche se non sono agli ordini del commissario Montalbano. Fatto sta che gli agenti di Catania hanno arrestato un uomo di 46 anni, già più volte denunciato dai responsabili di diversi supermercati della città per la sua ossessione: rubare solo dolciumi di un celebre marchio tanto da conquistarsì la fama di "serial Kinder'. Sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, il 46enne è stato notato mentre si trovava in via Domenico Tempio, inseguito dal titolare dell'esercizio commerciale.

camilleri ladro merendine

L'uomo stava scappando dal parcheggio di un discount trainando un carrello della spesa pieno di dolciumi. All'interno c'erano 68 confezioni di prodotti Kinder, per un valore complessivo di 201 euro. È accusato di rapina impropria.

kinder bueno ovetto kinder 2 ovetto kinder 4 kinder pingui kinder gelato kinder cioccolato