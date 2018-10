30 ott 2018 16:26

FERMI TUTTI: QUESTA NON E’ UNA RAPINA! – GIAMPAOLO MANCA, IL “DOGE” DELLA MALA DEL BRENTA, CI SCRIVE PER SMENTIRE “LIBERO”: “NON E’ VERO CHE HO DETTO CHE GODEVO A SPARARE CONTRO I POLIZIOTTI. L'INTERVISTA FA RIFERIMENTO A UNA MIA AFFERMAZIONE DOVE SPIEGO DETTAGLIATAMENTE CHE SE LE FORZE DELL'ORDINE MI SPARAVANO CERTAMENTE AVREI SPARATO PURE IO - IN QUESTO MOMENTO GODO DI UNA MISURA ALTERNATIVA AL CARCERE E COME POTREI MAI DIRE CERTE COSE CON IL RISCHIO CHE MI VENGA REVOCATA LA MISURA ALTERNATIVA?" – L’INTERVISTA INTEGRALE