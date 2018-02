LA FIGLIA DI ELVIS PRESLEY È CATTIVE ACQUE: L'EREDITÀ LASCIATALE DAL PADRE ANDATA IN FUMO - LISA MARIE PRESLEY PERÒ NON SI ARRENDE E FA CAUSA ALL'EX MANAGER DELLE SUE FINANZE, ACCUSANDOLO DI NEGLIGENZA: NELL'AZIONE LEGALE CHIEDE 100 MILIONI DI DOLLARI…

Da www.ilmessaggero.it

PRISCILLA E LISA MARIE PRESLEY

LISA MARIE PRESLEY

La figlia di Elvis Presley è in rovina, con l'eredità lasciatale dal padre andata in fumo. Lisa Marie Presley però non si arrende e fa causa all'ex manager delle sue finanze, accusandolo di negligenza: nell'azione legale chiede 100 milioni di dollari. Lo riportano i media americani. L'ex manager Barry Siegel risponde con un'altra azione legale, in cui accusa la figli del re del Rock si aver dilapidato la fortuna a sua disposizione con uno stile di vita sfarzoso e spese fuori controllo. Siegel chiede a sua volta 800.000 dollari che, a suo avviso, sono i conti non pagati da Lisa Marie Presley.

ELVIS PRESLEY elvis presley PRISCILLA ED ELVIS PRESLEY