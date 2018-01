I FILM CHE HANNO FATTO PIU TENDENZA NELLA STORIA DELLA MODA - DALLE CANOTTE DI BRANDO ALLE VANS DI SEAN PENN, LE ICONE DEL CINEMA CONTINUANO A RAPPRESENTARE UNA FONTE D'ISPIRAZIONE PER I GRANDI MARCHI. DALL'EASY CHIC AL TAMARRO ALTERNATIVO, STORIA DEI FILM CHE HANNO SEGNATO IL NOSTRO MODO DI VESTIRCI. LA TOP TEN

Roselina Salemi per "la Stampa"

Le Vans a quadretti di Sean Penn, fricchettone in Fuori di testa. I gessati e le spalline imbottite di Wall Street . Il cappotto del Padrino 2 (oggi firmato da L.B.M.1911), lo zaino di Forrest Gump (lo trovate da Gum, Gianni Chiarini Design). I pull di Harry ti presento Sally (U.S. Polo Assn). Il cinema fa sempre tendenza, ma certi film hanno davvero influenzato la moda. Ecco i magnifici 10.

1951, Un tram che si chiama desiderio. Com' era sexy la maglietta slim di Marlon Brando! Grazie a Un tram che si chiama desiderio la semplice T-shirt è diventata uno dei capi più fashion. I ragazzi la volevano uguale, però il concetto di slim non era chiaro. Compravano una maglietta normale e la lavavano in modo che restringesse.

1955 Gioventù Bruciata. Il ribelle James Dean, imitato da intere generazioni, aveva un erotismo prepotente, enfatizzato dal look informale: jeans, T-shirt e giubbotto. Nascevano «i divi che seducono perché sono come noi» (lo dice il filosofo Gillles Lipovetsky). La camicia di denim di Gioventù bruciata ritorna su Davis Hammings in Blow Up di Antonioni, la jacket di pelle nella versione Wilson e Stiller di Starsky & Hutch. Oggi le rifà U.S. Polo Assn, l' evoluzione dell' easy chic.

1971 La 24 ore di Le Mans. Steve McQueen è Michael Delaney, il pilota taciturno in La 24 ore di Mans . Tutto quello che indossa è evergreen. Alessandro Dell' Acqua pensa a lui e al mondo delle corse negli Anni 70 per una speciale collezione (primavera-estate 2006): giubbotti e i pantaloni in pelle anti-tutto (pioggia, strappo, graffio e vento) pull slimfit, sneakers bianche. Il look McQueen è in revival permanente. Echi in Dolce & Gabbana, Gucci, Thom Browne, J.Crew.

1974 American Graffiti. Gli Anni 60 visti dai 70 con un mix di tenerezza e nostalgia in un cult movie giovanile. Li ricorda Gant nel bomber in lana con maniche di pelle, ricami e applicazioni (i famosi numeri, come nella locandina del film).

1980 American Gigolo. Richard Gere-Julian Kay è in camera da letto. Va verso il guardaroba. Sceglie quattro giacche. Apre i cassetti delle camicie e ne sceglie quattro in colori diversi. Poi abbina le cravatte. L' abito formale - giacca destrutturata e pantaloni morbidi senza pinces - diventa sexy, ma il costumista era Giorgio Armani! Questo film rivoluziona la moda maschile: uno stile che ha resistito alla prova del tempo. L' outfit è ancora attualissimo.

1986 Top Gun. Tom Cruise è Maverick, pilota militare. Battaglie nei cieli, amore, musica. Ray-Ban, capelli corti, giubbotto di pelle. Il Maverick style spopola. Dior propone una variante degli occhiali. Moschino, con Jeremy Scott si ispira a Top Gun . Da Liala in poi, i piloti piacciono.

1996 Romeo+Juliet. Tutte hanno amato Leonardo DiCaprio-Romeo, ma i costumi (Prada) hanno influenzato la moda Anni 90. Indimenticabili le camicie del team Montecchi. Uno stile che ha determinato da allora l' irrequieto ritmo della generazione Mtv.

1999 Fight Club. Nel look studiatissimo di Brad Pitt in Fight Club , dove è il misterioso e ribelle Tyler Durden, c' è di tutto. Camicie e magliette attillate con stampe colorate, giacca di pelle rossa, occhiali da sole Oliver Peoples. Tamarro, alternativo, eccentrico e chic.

2005 I segreti di Brokeback Mountain. Lo stilista Masaya Kuroki ha dedicato la collezione inverno 2011 ai cowboy gay Jake Gyllenhall ed Heath Ledger. Erano già cult: il cappello originale del film è arrivato a 10 mila dollari in un' asta. Brooksfield ripropone il giubbotto imbottito in maglia con collo di agnellino. Country ma non troppo.

2011 Drive Ryan Gosling consacra il bomber in satin bianco e denim. Stuntman di giorno e rapinatore di notte, cammina con le mani in tasca, sfreccia a velocità folle. Dior Homme, Haider Ackermann e Fendi e recuperano alla grande il bomber: è un mix di urban e Anni 80, come lo stile di Driver , ultimo mito maschile del cinema.

