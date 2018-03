UN FILMATO DI-STRUGGENTE! UNA FERRARI 458 SPIDER DA 220.000 EURO VIENE PORTATA DALLO SFASCIACARROZZE DOPO UN ORDINE DI SEQUESTRO DA PARTE DELLA POLIZIA – L’AUTO, OLTRE A ESSERE NON ASSICURATA, ERA STATA RITENUTA NON IDONEA ALLA CIRCOLAZIONE E IL PROPRIETARIO NON HA POTUTO FARE ALTRO CHE ASSISTERE IMPOTENTE ALLA DISTRUZIONE DEL SUO GIOIELLINO (VIDEO)

La ‘supercar’ del milionario Zahid Khan è stata confiscata l’aprile scorso dalla polizia di Birmingham dopo aver subìto un incidente. Inizialmente, quando Zhan ha dichiarato che non aveva con sé i documenti, i poliziotti hanno creduto che la macchina fosse rubata ma Zahid ha insistito dicendo che l'aveva comprata coi suoi soldi. Gli agenti però gliel'hanno confiscata lo stesso, dichiarando che non era idonea alla circolazione e mandandola allo sfasciacarrozze.

Nel video si vede il momento esatto in cui la Ferrari 458 Spider da 226.800 euro di Zahid viene distrutta.

Zahid in corte ha sostenuto che la polizia non avesse alcun valido motivo per confiscargliela - sebbene non fosse in possesso dei documenti al momento del fermo - e oggi ha postato sul suo profilo Facebook il video della demolizione, dove ha scritto:

“Questa che vedete è la mia Ferrari che sta venendo distrutta illegalmente! Era assicurata e ne ero il legittimo proprietario. Ho risparmiato molto tempo per poterla acquistare e aveva un valore sentimentale per me e la mia famiglia. Non avevano alcun dirittto di farlo ed è un fatto molto triste che ciò sia accaduto!”

“I soldi potevano essere devoluti per una buona causa, in quanto i singoli pezzi di una Ferrari rivenduti valgono più della macchina stessa! Paghiamo le tasse e in cambio la polizia ci rende questi servizi!”

