FINITE LE EREZIONI, E’ MORTA ANCHE LA SENSUALITÀ - MELANIA RIZZOLI: “ARRIVANO LE CALZE ELASTICHE E INDISTRUTTIBILI, IN TESSUTO BALISTICO. LO STESSO CHE VIENE UTILIZZATO PER REALIZZARE I GIUBBOTTI ANTIPROIETTILI, CHE VESTIRANNO LE NOSTRE GAMBE COME SE DOVESSIMO ANDARE A COMBATTERE”

Melania Rizzoli per “Libero Quotidiano”

La sensualità? Sarà morta e sepolta. E la seduzione? Verrà cancellata anche lei, e deposta nell'archivio dei ricordi erotici. Dalla seta alle moderne fibre naturali, le calze delle donne fino ad oggi hanno sempre mantenuto, negli anni, il loro ruolo di elemento primario di attrazione, di bellezza estetica e di richiamo sessuale, e sono state protagoniste indiscusse della storia dell' emancipazione femminile, con un successo inalterato nella moda degli ultimi 70anni.

Le prime calze di nylon infatti, più economiche e pratiche di quelle in seta, vennero prodotte nel 1935 dalla fabbrica DuPont de Nemours e solo l' anno dopo, il primo di distribuzione negli Stati Uniti, ne furono vendute oltre 64milioni di paia. In seguito, il mitico reggicalze che le teneva su, è stato sostituito con le calze auto reggenti, più comode e dalla inalterata sensualità, anche se il loro effetto sexy è spesso sminuito e mortificato dall'uso del collant, che ha superato, in fatto di vendita e di preferenze, qualunque altro indumento, e comunque da quasi un secolo esse ricoprono, delicate, impalpabili e trasparenti, le gambe di tutte le donne del mondo.

Purtroppo da quest' anno invece, arrivano le calze totalmente coprenti, elastiche ed assolutamente indistruttibili, delle vere e proprie armature, che vestiranno le nostre gambe come se dovessimo andare a combattere in zone di guerra, saranno lanciate a breve sul mercato internazionale, e si prevedono milioni di ordini.

Sono i nuovi collant Sheerly Genius, che di "geniale" hanno la loro trama, ideata e prodotta in tessuto balistico, sì avete letto bene, lo stesso che viene utilizzato per realizzare i giubbotti antiproiettile, e sono stati progettati con un complesso sistema di tecniche che impedisce al tessuto di strapparsi, di bucarsi, di smagliarsi, di tirare un filo, e come i giubbotti dei militari sono impenetrabili, impermeabili, robuste e refrattarie ad ogni tipo di trauma, e soprattutto sono eterne.

Queste calze infatti, sono state realizzate con una delle fibre più forti al mondo, il kevlar, che è cinque volte più resistente dell' acciaio, che le rende quindi impossibili da distruggere, ed oltre ad essere le più resistenti sono anche atossiche, antibatteriche, elastiche e morbide al tatto, sono lavabili in lavatrice, hanno cuciture rinforzate e sono progettate per adattarsi a qualunque tipo di corpo o di silhouette femminile, ovvero fasciano alla perfezione qualsiasi tipo di bacino, di cosce e di gambe, perché aderiscono e si modellano su qualunque fisionomia umana.

79 DOLLARI AL PAIO

Per finanziare il progetto, la start up Sheerly Genius ha lanciato una campagna su Kicksterter, mentre sul sito web il modello è disponibile in preordini a 79 dollari al paio, invece di 149$, un prezzo non esiguo ma idoneo alla loro previsione di eternità, e pare che le prenotazioni abbiano già superato il milione di ordini.

Tutte le donne che indossano le calze finora in produzione sanno bene che è impossibile non romperle, graffiarle o smagliarne un paio dopo qualche utilizzo, ma tutte continuiamo a comprarle, poiché nessuna di noi rinuncia al loro potere estetico e seduttivo, oltre che termico, ed abbiamo i cassetti pieni di calze di tutti i tipi, decorate, a rete, velate, operate o colorate, da sera, da giorno e da battaglia, ma certamente nessuna di noi pensava di arrivare a quelle che resistono anche ai colpi di arma da fuoco, o alle unghie affilate di un gatto che fa le fusa.

«Se non ci fossero le calze, le gambe delle donne sarebbero soltanto mezzi di locomozione» diceva Jean Cocteau, sottolineando il suo feticismo per questo tipo di indumento, il quale è stato celebrato nella cinematografia internazionale di ogni epoca, in immortali fotogrammi di sensualità, se solo si pensa al film "Il laureato" in cui la calza velata nera è la protagonista dell' iconica immagine di Mrs Robinson (Anne Brancroft) che con un gesto seducente affascina il giovane Benjamin (Dustin Hoffman), così come nella famosa scena di Sophia Loren che se le sfila di fronte ad un eccitato Marcello Mastroianni in "Ieri, oggi e domani", oppure in "Nove settimane e mezzo", dove la bellissima Kim Basinger se le toglie lentamente, ancheggiando al ritmo di musica, nel suo indimenticabile striptease in favore di Mickey Rourke.

In tempi come questi, in cui la tecnologia sembra davvero aver preso il sopravvento sulla vita delle persone, a noi donne era rimasto ancora un piccolo problema di non facile risoluzione, quello delle calze che si rompono troppo facilmente, che si smagliano al primo sfioramento, che ci abbandonano nel bel mezzo di una cerimonia o prima di un appuntamento galante, ma del quale problema non ci lamentavamo più di tanto, mai immaginando che sarebbe arrivato nella nostra vita, e ahimè sulle nostre gambe, il kevlar, il materiale più forte dell' acciaio che addirittura non cede al calore e alla fiamma, cioè una fibra di rinforzo che viene utilizzata non solo per i giubbotti antiproiettile, ma anche per le attrezzature usate negli sport estremi e per componenti di aeroplani, imbarcazioni e vetture da competizione.

INDOSSATE 50 VOLTE

Secondo quanto riportato dagli inventori, queste nuove calze "geniali" potranno essere indossate anche 50volte e mantenere intatto lo status del loro primo utilizzo, senza sformarsi, restringersi o modificarsi in ogni centimetro della loro lunghezza, con la promessa che il tessuto indistruttibile non ne comprometterà nemmeno l' aspetto sulle gambe una volta calzate.

Per ora verranno prodotte soltanto nella versione collant, per fortuna, che di sensuale non hanno nemmeno l' ombra, e pensando ad essi mi vengono in mente le lunghissime gambe, 105cm, delle gemelle Alice ed Ellen Kessler, vestite di collant di filanca nera Omsa, nei varietà televisivi italiani degli anni Sessanta, sulle note del loro famoso Da-da-um-pa; ecco, io dubito che persino le due tedesche, che sono state tra le prime ad esibirli nude-look, oggi vogliano provare le calze in fibra di acciaio per festeggiare i propri 80anni, nemmeno se a proporglielo sarà un noto marchio di calzetteria, allegato ad un favoloso contratto.

Proprio perché oltre al ruolo coprente, protettivo, contenitivo ed antifreddo, le calze delle donne rappresentano da secoli anche la seduzione, ed il fascino , il sex-appeal e la sensualità di una donna e delle sue gambe va oltre la fisicità di un paio di collant in fibra antiproiettile, e soprattutto sono qualità che non hanno prezzo e non sono nemmeno in vendita.