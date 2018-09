LA FINTA GRAVIDANZA CHE FINISCE IN FARSA /1 – INTERPRETAZIONE DA PREMIO OSCAR PER UNA 37ENNE COLOMBIANA CHE HA FINTO PER 9 MESI DI ESSERE INCINTA: AL MOMENTO DI PARTORIRE HA RACCONTATO AL MARITO DI ESSERE STATA RAPITA DAI TRAFFICANTI D’ORGANI CHE LE AVEVANO FATTO UN CESAREO E LE AVEVANO RUBATO IL BAMBINO – ECCO IL PERCHE'

Per nove mesi ha finto di essere incinta. Poi, non sapendo come sopravvivere al collasso del grattacielo di bugie che aveva issato, ha finto di essere stata rapita da un gruppo di trafficanti di organi che le aveva rubato il bambino dopo averla sottoposta a un taglio cesareo.

La storia arriva da Barranquilla, in Colombia, dove Antonela Milena Padilla, 37 anni, ha rifilato alla famiglia un’articolata bugia per ingannare il marito che voleva lasciarla. Dopo avergli detto di essere incinta per 9 mesi ha vissuto con un cuscino sotto gli abiti che, di mese in mese, riempiva con stracci per convincere tutti dell’avanzamento della gravidanza.

Per mesi, per evitare di avere rapporti sessuali, pare che Antonela abbia impedito al marito di avvicinarsi a lei, rifilandogli la bugia di una gravidanza a rischio e l’uomo non si è più avvicinato alla moglie.

Sia la sua famiglia che quella del marito hanno creduto alla farsa, ma più si avvicinava la data del parto più la situazione diventata complicata. E così Antonella ha pensato di inscenare un rapimento mentre si dirigeva in ospedale: ai familiari ha raccontato di essere stata rapita, di essere stata costretta a salire su un furgone da un gruppo di trafficanti d’organi.

Poi era stata drogata e da quel momento non ricordava più nulla, a parte di essersi risvegliata dall’altra parte della città.

I familiari, a quel punto, l’hanno costretta ad andare in ospedale e lì è crollato l’edificio di bugie sul quale aveva costruito la sua relazione negli ultimi mesi: dagli accertamenti medici è emerso che non solo non era stata sottoposta a nessun cesareo, ma non era mai stata incinta.

Dopo lo scandalo, di notte la donna è fuggita dall’ospedale e da allora di lei si sono perse le tracce. Sotto choc i familiari: «Architettare tutto questo e ingannare mio figlio è da folli – ha detto la suocera – Non abbiamo sospettato mai che fossero tutte bugie».

