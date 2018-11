FIORI D’ARANCIO PER QUENTIN TARANTINO – IL REGISTA, 54 ANNI, SI È SPOSATO CON LA CANTANTE ISRAELIANA 35ENNE DANIELLA PICK - DOPO LA CERIMONIA A LOS ANGELES LA COPPIA HA ORGANIZZATO UN GRANDE PARTY AL QUALE ERANO PRESENTI BRUCE WILLIS, SAMUEL L. JACKSON, UMA THURMAN, HARVEY KEITEL E DIANE KRUGER…

Stefania Saltalamacchia per "www.vanityfair.it"

Anche Quentin Tarantino è un uomo sposato. Il regista pluripremiato è andato a nozze per la prima volta – a 54 anni – con la cantante israeliana Daniella Pick, 35. La cerimonia, intima e riservata, è stata a Los Angeles. Lei ha scelto un abito bianco, con velo, tiara e scollatura a cuore, mentre Tarantino ha indossato il classico completo scuro.

I due si erano conosciuti nel 2009 mentre lui stava promuovendo Bastardi senza gloria. L’amore è scoppiato subito, ma la loro relazione è durata solo pochi mesi.

Per rincontrarsi e tornare insieme hanno dovuto aspettare l’estate 2016. La decisione del fidanzamento ufficiale, con tanto di proposta romantica, è del giugno 2017. «I due sono molto felici ed eccitati», ha fatto sapere il sito di news Ynet. Così come il padre di lei, il cantante Svika Pick: «C’è tanta gioia in famiglia».

Pochi giorni prima di andare all’altare, Tarantino ha finito le riprese del nuovo attesissimo film, Once Upon A Time a Hollywood, con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. Sarà al cinema dal 26 luglio 2019. Il regista di Pulp Fiction prima d’ora non era mai andato a nozze.

Nel suo passato contano le relazioni con Mira Sorvino e Sofia Coppola. E l’amore – mai confermato – con la sua musa Uma Thurman. I due, dopo anni di insinuazioni, ci avevano sorpreso stretti l’uno nell’altra al Festival di Cannes del 2014 ma è finita lì.

Secondo il ben informato People, Questin e Daniella hanno poi festeggiato il matrimonio con una grande festa (come raccontano le foto in gallery). Simile al party di fidanzamento che avevano organizzato nell’estate 2017. Presenti Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel e Diane Kruger.

Nel 2009 Tarantino aveva motivato così l’essere single: «Quando mi dedico a un film, non faccio altro. Non ho una moglie. Non ho un bambino. Niente può mettersi sulla mia strada». Due anni fa, poi, l’annuncio del ritiro: «Mi fermerò a quota 10», aveva detto, riferendosi ai suoi film di finzione. Ne mancherebbe solo uno.

