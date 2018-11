LA FITNESS TRAINER DELLE CELEBRITA’ E BODY BUILDER AMANDA 'MANDY' BLANK È STATA TROVATA MORTA NELLA VASCA DA BAGNO DELLA SUA CASA DI LOS ANGELES, AVEVA 42 ANNI - NON SI CONOSCONO ANCORA LE CAUSE DELLA MORTE MA LE AUTORITA’ ESCLUDONO L’IPOTESI DI OMICIDIO

(ANSA) - La fitness trainer delle celebrities e body builder Amanda 'Mandy' Blank è stata trovata morta nella vasca da bagno della sua casa di Los Angeles, aveva 42 anni. Non si conoscono ancora le cause della morte ma le autorità escludono l'ipotesi di un delitto. La Blank aveva seguito, tra gli altri, vip come Alex Rodriguez, Mickey Rourke, Marcus Allen, Michelle Monaghan e Jordana Brewster, mentre aveva iniziato la sua carriera a soli 18 anni dopo essersi piazzata al quinto posto al World Fitness Olympia, una gara di bodybuilding.

In seguito è diventata la più giovane concorrente a vincere l'Internation Federation of Bodybuilding and Fitness, i World Championships, nel 1998 vinse il titolo di Fitness Nationals Champion e nel 1999 il titolo di World Champion. E' comparsa anche sulla copertina di diverse riviste specializzate nel settore health e fitness. Secondo quando scrive Hollywood Reporter in un post su Facebook aveva scritto, "Non mi resta niente senza la mia salute e il mio fitness".

