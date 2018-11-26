FLASH - E' MORTO BERNARDO BERTOLUCCI. MAESTRO DEL CINEMA ITALIANO, SI È SPENTO A ROMA ALL'ETÀ DI 77 ANNI

-

Condividi questo articolo

(ANSA) - E' morto Bernardo Bertolucci. Maestro del cinema italiano, si è spento a Roma all'età di 77 anni. Lo riporta Repubblica.it

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

UN CAFONAL DA IENE - VIDEO: A ROMA LA PRESENTAZIONE DE ''IL SINDACO, ITALIAN POLITICS' FOR DUMMIES'', E 'LE IENE' SROTOLANO UN RED CARPET DALLA CAMERA DEI DEPUTATI AL CINEMA NUOVO OLIMPIA, PER PORTARE I DEPUTATI A VEDERE IL DOCU-FILM DI ISMAELE LA VARDERA SULLE FOLLI ELEZIONI SICILIANE IN CUI HA INCASSATO IL SOSTEGNO DA SALVINI E MELONI, CROCETTA E MICCICHE' - G.A.STELLA: ''UNA SATIRA FEROCE CHE DENUNCIA LA POLITICA SICILIANA NEI SUOI ASPETTI PIÙ SPREGIUDICATI E CARICATURALI'' - LA BBC:'SCIOCCATI DAL SUO CORAGGIO'

viaggi

salute