(ANSA) - E' morto Bernardo Bertolucci. Maestro del cinema italiano, si è spento a Roma all'età di 77 anni. Lo riporta Repubblica.it
FLASH - E' MORTO BERNARDO BERTOLUCCI. MAESTRO DEL CINEMA ITALIANO, SI È SPENTO A ROMA ALL'ETÀ DI 77 ANNI-
(ANSA) - E' morto Bernardo Bertolucci. Maestro del cinema italiano, si è spento a Roma all'età di 77 anni. Lo riporta Repubblica.it
MORANDI CHIUDE (16,3%) BATTENDO ANCORA FAZIO (15,2-13,2%) - ‘LE IENE’ CHE SORPRENDONO DI MAIO COL LAVORO IN NERO NELL’AZIENDA DEL PADRE (VIDEO - 11,7%) - GILETTI (6,5%) - BORGHESE (3%) TRAINA PAPI (2,6%) - PAPERE (17,3%) SOPRA FABIOLO - FORMULA1 SU TV8 (9,1%) - GLI ALLEGRI PASTICCI A ‘DOMENICA IN’ (16,3%) SUPERANO ‘DOMENICA LIVE’ (15,4%) - ANNUNZIATA CON PRODI (7,6%) - ‘PRESSING’ INIZIA TROPPO TARDI E FA SOLO IL 6%
“MI HANNO FATTO LA GUERRA PER FARE LA GUERRA A MATTEO” – PARLA CASIMIRO LIETO, AUTORE DELLA “PROVA DEL CUOCO” FLOP CON LA ISOARDI E GRANDE TROMBATO DALLE DIREZIONI DI RETE: “NON HO MAI CHIESTO NIENTE, MA SONO STATO MASSACRATO PER VIA DEL MIO RAPPORTO PROFESSIONALE CON ELISA E DELLA MIA AMICIZIA CON SALVINI” – “TERESA DE SANTIS È UNA BRAVA MANAGER ATTENTA AI COSTI. QUESTA STORIA A QUALCOSA È SERVITA…”
L’ECONOMISTA PRODIANO CHE DIFENDE I GILET GIALLI E NON SI BEVE L’ECOLOGISMO MACRONIANO - ALBERTO CLÒ: DICHIARARSI CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI È UNA COSA, ACCETTARNE LE MISURE PER COMBATTERLI UN’ALTRA. LA TRANSIZIONE ENERGETICA PORTERA' VINCITORI E VINTI, CON GRANDI TENSIONI POLITICHE E SOCIALI. IN ITALIA CI SONO 29 MILIONI DI PENDOLARI, LA MAGGIOR PARTE USANO L’AUTO. OGGI SI PENSA A REGOLE, COERCIZIONI E PUNIZIONI. SARANNO ACCETTATE?
TUTTO CIO’ CHE DOVRESTE SAPERE SULLA MAFIA NIGERIANA - SPACCIO, RITI VODOO, CANNIBALISMO, TRAFFICO DI PERSONE, LA RETE DI MENDICANTI DAVANTI AI SUPERMERCATI, LEGAMI CON I TERRORISTI AFRICANI - LO PSICHIATRA E ARCIVESCOVO ORTODOSSO ALESSANDRO MELUZZI: “SE IMPORTI 700 MILA MASCHI SOLI, TRA LE TANTE MINE CHE HAI INNESCATO, C'È PURE UNA MINA SESSUALE…”
VIALLI SECRETS: "HO AVUTO IL CANCRO. ORA SONO TORNATO AD AVERE UN FISICO BESTIALE MA NON SO COME FINIRÀ. GIRAVO CON UN MAGLIONE SOTTO LA CAMICIA PERCHE’... - IL PROCESSO SUL DOPING? FU UN'INGIUSTIZIA. ALLA JUVE PRENDEVAMO LA CREATINA COME TUTTI, LECITAMENTE" – E POI MANCINI, MOGGI, VICINI ('CON LUI LA NAZIONALE PIU’ DIVERTENTE'), SACCHI (‘FECI IL PERMALOSO’) E LIPPI ‘IL MIO MESSIA’ – LIBRO + VIDEO
UN CAFONAL DA IENE - VIDEO: A ROMA LA PRESENTAZIONE DE ''IL SINDACO, ITALIAN POLITICS' FOR DUMMIES'', E 'LE IENE' SROTOLANO UN RED CARPET DALLA CAMERA DEI DEPUTATI AL CINEMA NUOVO OLIMPIA, PER PORTARE I DEPUTATI A VEDERE IL DOCU-FILM DI ISMAELE LA VARDERA SULLE FOLLI ELEZIONI SICILIANE IN CUI HA INCASSATO IL SOSTEGNO DA SALVINI E MELONI, CROCETTA E MICCICHE' - G.A.STELLA: ''UNA SATIRA FEROCE CHE DENUNCIA LA POLITICA SICILIANA NEI SUOI ASPETTI PIÙ SPREGIUDICATI E CARICATURALI'' - LA BBC:'SCIOCCATI DAL SUO CORAGGIO'
SOGNATE UN VIAGGIO ON THE ROAD? CINQUE METE CHE STUZZICHERANNO LA VOSTRA FANTASIA – DAI 3940 KM DELLA LEGGENDARIA 'ROUTE 66' FINO ALLA PARADISIACA STRADA CUBANA CHE COLLEGA L’AVANA A VIÑALES – ALLE HAWAII I TORTUOSI VERSANTI VERSO HANA VI LASCERANNO A BOCCA APERTA TRA CASCATE, PONTI E LA BELLEZZA DELLA FORESTA TROPICALE – ECCO DUE PROPOSTE IN EUROPA E IN ITALIA
CUORE MATTO – MELANIA RIZZOLI SCODELLA IL MANUALE PER CAPIRE IN ANTICIPO QUANDO L’INFARTO È IN ARRIVO: “GLI ATTACCHI DI CUORE NON SONO MAI IMPROVVISI, IL MUSCOLO CARDIACO MANDA I SUOI SINTOMI PREMONITORI CHE SPESSO VENGONO SOTTOVALUTATI O IGNORATI” - GIÀ UN MESE PRIMA DELL’INFARTO CI SONO CHIARE MANIFESTAZIONI DI UNA MALATTIA CHE SI STA SVILUPPANDO. SUDORAZIONE, BATTITI IRREGOLARI, DISPNEA, INSONNIA: ECCO GLI 8 MESSAGGI CHE IL VOSTRO CUORE VI STA MANDANDO