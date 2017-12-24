FLASH! - AUGURI A TUTTI I LETTORI DI DAGOSPIA E BUON COMPLEANNO A GESU' CHE CI DEVE SOPPORTARE DA OLTRE DUE MILLENNI... (SCOOP! CICCIO KIM RISPONDE AI NOSTRI AUGURI...)-
FLASH! - AUGURI A TUTTI I LETTORI DI DAGOSPIA E BUON COMPLEANNO A GESU' CHE CI DEVE SOPPORTARE DA OLTRE DUE MILLENNI... (SCOOP! CICCIO KIM RISPONDE AI NOSTRI AUGURI...)-
AMORE AL PRIMO BACIO - UN ESPERIMENTO SOCIALE CON UN GRUPPO DI ESTRANEI E UNA VIDEOCAMERA: COSA SUCCEDE SE UNA COPPIA BENDATA S’INCONTRA, SI BACIA E POI SI PRESENTA? QUANTO SIAMO INFLUENZATI DALL’APPARENZA A SCAPITO DELLA CHIMICA? (VIDEO)
Jordan Oram, un direttore della fotografia di Toronto, ha chiesto a 8 estranei bendati di baciarsi, dopo essersi scambiati appena i primi convenevoli. Alla fine alcune scene del video risultano essere strane e imbarazzanti, ma altre assolutamente eccitanti…
GENTILONI CALZA L’ELMETTO - MISSIONE MILITARE IN NIGER FORTE DI "ALCUNE CENTINAIA DI UOMINI", PRONTA A PARTIRE "NON APPENA CI SARÀ IL VOTO IN PARLAMENTO" -"NON SARÀ UNA MISSIONE 'COMBAT': IL NOSTRO CONTINGENTE AVRÀ IL COMPITO DI ADDESTRARE LE FORZE NIGERINE PER CONTRASTARE EFFICACEMENTE IL TRAFFICO DI MIGRANTI ED IL TERRORISMO"
BISI E RISI - IL ''MREL'' È UNA BOMBA CHE PUÒ FAR SALTARE LE BANCHE ITALIANE. SI TRATTA DI UN NUOVO OBBLIGO DI PATRIMONIALIZZAZIONE CHE ASSORBIRÀ DA GIUGNO TUTTE LE RISORSE BLOCCANDO IL CREDITO ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE. SENZA MODIFICHE ALLA NORMATIVA SARÀ IL CAOS MA GENTILONI E PADOAN SE NE FREGANO
I MATRIMONI OMOSESSUALI SERVONO ANCHE AGLI ETERO! - PER NON PAGARE 50MILA EURO DI TASSE DI SUCCESSIONE, UN 83ENNE IRLANDESE, MATT MURPHY, HA PROPOSTO AL SUO MIGLIORE AMICO, IL 58ENNE MICHAEL O’SULLIVAN, DI SPOSARSI IN MODO DA POTERGLI LASCIARE L’ABITAZIONE SENZA ESSERE COSTRETTO A SBORSARE UNA SIMILE CIFRA…
BENATIA SEGNA, SZCZESNY SALVA: LA JUVE BATTE LA ROMA GRAZIE AGLI EX GIALLOROSSI E SI PORTA A MENO UNO DAL NAPOLI – UNA TRAVERSA PER PARTE: FLORENZI E PJANIC – NEL FINALE SCHICK SI CONFERMA PIPPA DA 40 MILIONI E SI DIVORA UNA PALLA GOL COLOSSALE SOLO DAVANTI ALLA PORTA DI SZCZESNY …
NATALE GAYO! IN QUESTE ORE SU TUTTE LE BAKEKE, APP E MAIL BRILLANO IMMAGINI D’AUGURI DAL SAPORE BLASFEMO. IN CUI I PRESEPI E LE PALLE DI NATALE DIVENTANO SIMBOLI DI UNA SESSUALITÀ PECORINA E PECORECCIA - BABBO NATALE UN SIMBOLO DI PIACERE TRASGRESSIVO, ELETTO A ICONA EROTICA DELLA GAYETUDINE