FLASH - CARMEN LLERA MORAVIA: “QUANDO ANNI FA AVEVO SCRITTO SUL ‘CORRIERE’ CONTRO L’EDITORE FLAMMARION CHE PUBBLICAVA CESARE BATTISTI, SOLO TORREGIANI MI RINGRAZIO’ PUBBLICAMENTE. ALTRI DISSERO CHE VOLEVO CENSURARE UNO SCRITTORE. MERDE!”-
FLASH - CARMEN LLERA MORAVIA: “QUANDO ANNI FA AVEVO SCRITTO SUL ‘CORRIERE’ CONTRO L’EDITORE FLAMMARION CHE PUBBLICAVA CESARE BATTISTI, SOLO TORREGIANI MI RINGRAZIO’ PUBBLICAMENTE. ALTRI DISSERO CHE VOLEVO CENSURARE UNO SCRITTORE. MERDE!”-
“MI SENTII MALE MENTRE PARLAVO CON HOLLANDE” – PAOLO GENTILONI RACCONTA IL PRINCIPIO DI INFARTO DEL GENNAIO 2017: “NON DISSI NULLA, I FRANCESI TENGONO MOLTO A QUESTI PRANZI CON FOIE GRAS E FORMAGGIO” – “UNA VOLTA A ROMA, AL GEMELLI ARRIVAI COPERTO DA UN LENZUOLO, E IL MEDICO MI…”
LA JACUZZI TORNA ITALIANA! ‘INVESTINDUSTRIAL’ DI ANDREA BONOMI (CHE HA IL CUORE IN ITALIA MA LA TESTA E IL PORTAFOGLI A LONDRA) ACQUISTA LA SOCIETA’ CHE PRODUCE VASCHE IDROMASSAGGIO DA UNA CORDATA DI FONDI USA – IL MARCHIO PUO’ CONTARE SU UN GIRO D’AFFARI DI 500 MILIONI DI DOLLARI...
“CI SEI RICASCATA” – CARESSA E BENEDETTA PARODI: NOZZE BIS ALLE MALDIVE - LA COPPIA DOPO 20 ANNI HA VOLUTO RINNOVARE (INSIEME AI 3 FIGLI) LA PROMESSA DI MATRIMONIO SU UNO DEGLI ATOLLI DEL PARADISO DELLE VACANZE – DOPO LA CERIMONIA È SEGUITA UNA CENA SULLA SPIAGGIA. E QUESTA VOLTA, BENEDETTA NON SI È MESSA AI FORNELLI - VIDEO
UN TALENTO STO-RARO – AL CANOTTIERI ROMA "LECTIO MAGISTRALIS" DEL DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA TRE VOLTE PREMIO OSCAR - GLI INIZI IN UNA SCUOLA PROFESSIONALE DI FOTOGRAFIA ("ERO TROPPO DISCOLO. MIO PADRE MI ISCRISSE LÌ"), IL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, L’ INCONTRO CON BERNARDO BERTOLUCCI E “IL CINEMATOGRAFICO” CARAVAGGIO - IL LIBRO E LA SORPRESA…
VOLETE UN'IDEA PER UNA VACANZA DA MILLE E UNA NOTTE? - VISITATE IL VILLAGGIO DI HAID AL-JAZIL, IN EQUILIBRIO SU UN BLOCCO ROCCIOSO IN YEMEN: REGALA UN PAESAGGIO SURREALE DA SERIE TELEVISIVA FANTASY - LE ABITAZIONI SONO DI MATTONI DI FANGO E GODONO DI UNA VISTA A 360 GRADI SULLA VALLATA DEL WADI DAWAN – ECCO PERCHÉ È STATO COSTRUITO IN QUESTA POSIZIONE
DONNE RASSEGNATEVI, VOSTRO MARITO NON STA ESAGERANDO: L’INFLUENZA FA SOFFRIRE DI PIÙ GLI UOMINI – NON SI TRATTA DI UN FALSO MITO, MA DI UNA VERITÀ SCIENTIFICAMENTE DIMOSTRATA. SECONDO UNA RICERCA CANADESE I MARITI SOTTO LE COPERTE SENTONO PIU' DOLORE PERCHE' DISPONGONO DI UN SISTEMA IMMUNITARIO MOLTO PIÙ…(VIDEO)