FLASH - CARMEN LLERA MORAVIA: “QUANDO ANNI FA AVEVO SCRITTO SUL ‘CORRIERE’ CONTRO L’EDITORE FLAMMARION CHE PUBBLICAVA CESARE BATTISTI, SOLO TORREGIANI MI RINGRAZIO’ PUBBLICAMENTE. ALTRI DISSERO CHE VOLEVO CENSURARE UNO SCRITTORE. MERDE!”

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