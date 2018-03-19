FLASH! - CHE CI FACEVANO DI BELLO ATTOVAGLIATI IN UNA SALETTA DEL "BOLOGNESE" MILANESE, VENERDI' SCORSO, LUCIANO FONTANA E MICHELA VITTORIA BRAMBILLA, FEDELE CONFALONIERI E MAURO CRIPPA? AH, SAPERLO...-
FLASH! - CHE CI FACEVANO DI BELLO ATTOVAGLIATI IN UNA SALETTA DEL "BOLOGNESE" MILANESE, VENERDI' SCORSO, LUCIANO FONTANA E MICHELA VITTORIA BRAMBILLA, FEDELE CONFALONIERI E MAURO CRIPPA? AH, SAPERLO...-
TIERI OGGI E DOMANI – GIULIANA LOJODICE CONTINUA A DARE BOTTE IN TESTA AD AROLDO TIERI: "ERA GELOSISSIMO. NEGLI ULTIMI ANNI DELLA SUA VITA, ERA DIVENTATO IMPOSSIBILE…NON L’HO MAI PERDONATO: CAMBIO’ IL TESTAMENTO" - ''LUCHINO VISCONTI CATTIVISSIMO” - QUANDO A SANREMO SI RIBELLO' A MIKE BONGIORNO: “NON SONO VENUTA QUI PER FARE LA TUA VALLETTA. SONO UN'ATTRICE!” - VIDEO
IL PAPA CONTRO I PAPPA - ‘LA PROSTITUZIONE È UNA TORTURA’. E DAI BAR ITALIANI ARRIVA LA RISPOSTA: ‘SÌ, QUANDO VEDI QUANTO TI CHIEDONO…’ - BERGOGLIO DURISSIMO CON CHI SFRUTTA LE RAGAZZE, MA ANCHE CON I CLIENTI: ‘AL 90% SONO BATTEZZATI CATTOLICI. È UNA MENTALITÀ MALATA CHE PORTA A SFRUTTARE LA DONNA’
TREMANO LE AGENZIE DI VIAGGIO: AMAZON SI BUTTA PURE NEL TURISMO? - SECONDO MORGAN STANLEY, IL PROSSIMO MERCATO CHE JEFF BEZOS VUOLE CONQUISTARE È QUELLO DEI VIAGGI: ‘POTREBBE TRANQUILLAMENTE INVESTIRE 620 MILIONI ALL’ANNO DI DOLLARI, CIOÈ LA CIFRA NECESSARIA A BOOKING.COM ED EXPEDIA PER MANTENERE IL LORO CATALOGO DI HOTEL E AEREI..."’
SCUSI, HA VISTO IL “PUNTO G”? - SECONDO LA MAGGIOR PARTE DEGLI SCIENZIATI NON ESISTE, POICHÉ ALL'INTERNO DELLA VAGINA NESSUN PUNTO È PIÙ EROGENO DI ALTRI - MA MOLTI PENSANO CHE STIMOLARE LA PARETE ANTERIORE POSSA PORTARE A ORGASMI PROFONDI E PIACEVOLISSIMI - ECCO TUTTO CIO’ CHE DOVETE SAPERE
“TRAPATTONI? L’UNICO ITALIANO (CON DRAGHI) IN GRADO DI METTERE IN LINEA I TEDESCHI” - IL MILAN, PELE’, LE TELEFONATE ALL'ALBA DELL’AVVOCATO, IL SANTINO CHE GLI HANNO DEDICATO IN IRLANDA E LA MITOLOGICA CONFERENZA DI “STRUUUNZ”: L’EX CT AZZURRO FESTEGGIA 79 ANNI DA FAZIO: "MI MANCA LA PANCHINA. HO AVUTO DELLE OFFERTE MA MIA MOGLIE MI HA DETTO 'SE ESCI DI CASA ANCORA CAMBIO LA SERRATURA’” – VIDEO
CAFONALINO – DISCOMUSIC, FIUMI DI VERDICCHIO E TANTO CALCIO AL COMPLEANNO DI GUIDO D’UBALDO, FIRMA STORICA DEL "CORRIERE DELLO SPORT" E SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI – DA MAURIZIO BATTISTA AD ALDO CAZZULLO, DA FILIPPO CECCARELLI A DODO CHIERICO, CAMPIONE D’ITALIA CON LA ROMA DI LIEDHOLM NEL 1983: ECCO CHI C’ERA…