FLASH! - CHE CI FANNO A MILANO, A PASSEGGIO PER VIA MANZONI, IL GRAN CAPO DELLA BUNDESBANK, IL NEMICO PIU’ INTIMO DI DRAGHI E PRIMO CANDIDATO ALLA BCE, "JENA" WEIDMANN E IL CAPO DELL'OSSERVATORIO GIOVANI-EDITORI ANDREA CECCHERINI? AH SAPERLO....-
FLASH! - CHE CI FANNO A MILANO, A PASSEGGIO PER VIA MANZONI, IL GRAN CAPO DELLA BUNDESBANK, IL NEMICO PIU’ INTIMO DI DRAGHI E PRIMO CANDIDATO ALLA BCE, "JENA" WEIDMANN E IL CAPO DELL'OSSERVATORIO GIOVANI-EDITORI ANDREA CECCHERINI? AH SAPERLO....-
POSTA! - LA LETTERA DI HEATHER PARISI A DAGOSPIA CONTRO MARIA GIOVANNA MAGLIE DIVIDE I LETTORI: “CI VOLEVA LA PARISI, CON TONI PACATI E UN ITALIANO INVIDIABILE, PER METTERE A POSTO QUELLA VECCHIA CIAVATTA”, “DITE A HEATHER CHE LEI HA TROVATO L'AMERICA IN ITALIA. NEGLI USA PROBABILMENTE AVREBBE FATTO LA BABY SITTER…”
SCENDE IN PIAZZA IL MONDO “ANTIFA” - A MILANO SCONTRI TRA POLIZIA E I RAGAZZI DEI CENTRI SOCIALI CHE SI SONO MOBILITATI PER IMPEDIRE LE MANIFESTAZIONI DI MATTEO SALVINI E CASAPOUND - A ROMA, SFILA IL CORTEO CON GENTILONI, RENZI, CAMUSSO, BOLDRINI E I CORI “BELLA CIAO” - IN PIAZZA SOPRATTUTTO ANZIANI
IL GRANDE GIOCO/2° - DALLA MATRICIANA ALLA PAELLA: GLI SPAGNOLI DI MEDIAPRO INVITANO A TAVOLA I GIORNALISTI + PARTITA DEL BARCELLONA, ALLO SCOPO DI CATTURARNE L’ATTENZIONE E LA “SIMPATIA” - IN GRAN BRETAGNA I DIRITTI TELEVISIVI DELLA PREMIERE LEAGUE SONO COSTATI CIRCA 200 MILIONI DI EURO IN MENO ALL’ANNO RISPETTO AL TRIENNIO PRECEDENTE. FORSE C’È PROPRIO QUALCOSA CHE NON VA PIÙ NEL CALCIO ITALIANO
RE DI PANZA E DI SOSTANZA - DA GIORGIO IV ALLA REGINA VITTORIA, FINO AI ROMANI E GLI ANTICHI EGIZI: LA STORIA È COSTELLATA DI SOVRANI SOVRAPPESO, DERISI DAL POPOLO E OLTRAGGIATI DAI NEMICI - MA IL CONCETTO DI "GRASSO" NELLA STORIA E' CAMBIATO NEL TEMPO. ECCO UNA BREVE RASSEGNA
COSA STA ACCADENDO ALL’INTER? GLI “ADDETTI AI LIVORI” SUSSURRANO DI UNO SPOGLIATOIO SPACCATO: DA UNA PARTE C'E' MAURO ICARDI, DALL’ALTRA I CROATI PERISIC E BROZOVIC... - MOTIVO? È VOCE DI POPOLO LA SERIA CRISI MATRIMONIALE TRA L'ATTACCANTE E WANDA NARA, CHE POTREBBE AVERE CONSEGUENZE PURE SUL MANAGEMENT DI MAURITO (ORA AFFIDATO A SUA MOGLIE), VISTO CHE L'OMBRA DI MINO RAIOLA INCOMBE...
CAFONAL EXTRALUSSO CON LAPONE - ELKANN APRE ‘GARAGE ITALIA’ NEL CENTRO DI GSTAAD, CON SUPERCAR PAGANI, MASERATI E FERRARI. STARRING ECCLESTONE, CASIRAGHI, BRANDOLINI, BORROMEO, BOTIN, VERSACE - E LANCIA LA CAMPAGNA #EVERYONE SULLA DIVERSITÀ: ‘SONO STATO IPERATTIVO, DISLESSICO, ABUSATO SESSUALMENTE, HO AVUTO PROBLEMI DI DIPENDENZA. OGGI SONO CAPACE DI AIUTARE CHI VIVE LE STESSE DIFFICOLTÀ’