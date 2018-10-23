FLASH! - CHE STA SUCCEDENDO TRA SALVINI E LA ISOARDI? MARETTA, MARE AGITATO O TEMPESTA? AH, SAPELO...-
FLASH! - CHE STA SUCCEDENDO TRA SALVINI E LA ISOARDI? MARETTA, MARE AGITATO O TEMPESTA? AH, SAPELO...-
E ANDIAM DI FRATTA IN FRATTA – TACI, SULLE SOGLIE DI INSTAGRAM NON VEDI, GIANNI SPERTI NUDO E COMPLETAMENTE IMMERSO IN UNA AMBIENTAZIONE SILVESTRE – “SEGUI I TUOI SOGNI, LORO CONOSCONO LA STRADA”, HA SCRITTO L’EX TRONISTA DI ‘UOMINI E DONNE’ CHE CON IL SUO SCATTO HA MANDATO IN ESTASI IL PUBBLICO FEMMINILE...
FLASH! - COME MAI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON RICEVE I NUOVI VERTICI DELLA RAI, COME E' SEMPRE SUCCESSO IN PASSATO? NON SARA' CHE MATTARELLA ANCORA SI RICORDA DEI TWEET DI MARCELLO FOA, NOVELLO PRESIDENTE DI VIALE MAZZINI? AH, SAPERLO...
PARTITA BENE, FINITA MALE - LA BORSA DI MILANO CHIUDE A -0,6% CON SPREAD A 304 DOPO UNA PARTENZA BRILLANTE E UN DIFFERENZIALE IN CALO A 289. CALANO OVVIAMENTE LE BANCHE, CRESCE FCA DOPO L'ANNUNCIO DELLA VENDITA DI MAGNETI MARELLI (+3% DOPO AVER TOCCATO OLTRE +6%) - BOOM PER FERRAGAMO DOPO LA MORTE DELLA PRESIDENTE ONORARIA WANDA FERRAGAMO, VEDOVA DEL FONDATORE, CHE HA RIACCESO LE SPECULAZIONI SU UNA CESSIONE
SOFFRITE DI AEROFOBIA? STATE LONTANI DA QUESTE IMMAGINI – VIDEO: SI SONO VISSUTI ATTIMI DI TERRORE SU UN AEREO DELLA AEROLINAS ARGENTINAS DECOLLATO DA MIAMI E DIRETTO A BUENOS AIRES – MENTRE SORVOLAVA IL BRASILE IL VELIVOLO È STATO FLAGELLATO DA UNA FORTE TURBOLENZA: 15 PASSEGGERI FERITI – ‘VASSOI CHE VOLAVANO, PERSONE SBALZATE DAI LORO POSTI, PENSAVAMO DI MORIRE’
EU-GENIO FASCETTI 80 - "NON REGGO IL TIKI-TAKA. E' CON IL LIBERO CHE SI VINCE. CASSANO HA FATTO BENE A DIRE BASTA. RISCHIAVA DI DIVENTARE PATETICO. BALOTELLI INVECE…" - IL TECNICO CHE INVENTO’ IL 'CASINO ORGANIZZATO' COL VARESE E SALVO' LA LAZIO DEL MENO 9 DALLA C: "NON HO MAI ALLENATO UNA BIG PERCHE’ NON HO MAI ACCETTATO COMPROMESSI. I CASCATORI VERI? PIPPO INZAGHI" - E POI BEARZOT, ALLEGRI, SPALLETTI, MANCINI. E A SACCHI… - VIDEO
CAFONALINO - È PARTITA VIDEOCITTÀ A ROMA, CON OLTRE 78MILA PRESENZE NEL WEEKEND - DALL'INAUGURAZIONE ALLE EX CASERME DI VIA GUIDO RENI, ALLE MASTERCLASS DI GABRIELLA PESCUCCI, SABINA GUZZANTI, DANTE FERRETTI E FRANCESCA LO SCHIAVO - IL VIDEOMAPPING SUI MONUMENTI DEL CENTRO, CON DECINE DI MIGLIAIA DI PERSONE DI PUBBLICO, SARÀ RIPROPOSTO GIOVEDÌ 25 E VENERDÌ 26
BINARIO, PORTAMI VIA - ECCO DIECI FERROVIE STORICHE CHE ATTRAVERSANO PAESAGGI INCANTEVOLI E FUORI DAL COMUNE: IL GLACIER EXPRESS, IL TRENO PIÙ LENTO DEL MONDO OFFRE SCORCI MERAVIGLIOSI SULLE MONTAGNE SVIZZERE. AD HANOI UN TRENO TRANSITA IN UNA LUNGA E STRETTISSIMA STRADA ABITATA
TUMORE, IO VIVO – SUL TUMORE AL POLMONE ALLO STADIO INIZIALE SI PUÒ INTERVENIRE CHIRURGICAMENTE CON BUONE CHANCE DI SUCCESSO: LA PROBABILITÀ DI SOPRAVVIVENZA A CINQUE ANNI PUÒ RAGGIUNGERE IL 70% – OGGI SI ESEGUE UNA ‘VATS LOBECTOMY’ CHE PERMETTE DI ESEGUIRE L'ASPORTAZIONE DI UN LOBO POLMONARE ATTRAVERSO PICCOLE INCISIONI MILLIMETRICHE NEL TORACE E CONSENTE UNA RIPRESA SPOT OPERATORIA PIÙ RAPIDA