FLASH DALLA CINA - IL PANDA GIGANTE SOFFOCA DI COCCOLE UN ADORABILE CUCCIOLO CHE CERCA INVANO DI SFUGGIRE AI SUOI ABBRACCI…-
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TUTTI I DOLORI DI DOLORES - ECCO PERCHÉ È MORTA LA CANTANTE DEI CRANBERRIES: SECONDO ALCUNE VOCI RIPORTATE DAL "SANTA MONICA OBSERVER'' LA VERA CAUSA DEL DECESSO DI DOLORES O' RIORDAN SAREBBE NELL’AVVELENAMENTO PER OVERDOSE DI FENTANYL - LA STESSA SOSTANZA AVREBBE PROVOCATO ANCHE LA MORTE DI PRINCE E MICHAEL JACKSON – VIDEO
AMERICA FATTA A MAGLIE - L’ELITE DELLA GLOBALIZZAZIONE, CHE UN ANNO FA SCHIFAVA L'IDEA DEL PROTEZIONISTA ISOLAZIONISTA CHE AVEVA VINTO LE ELEZIONI, ORA HA CAPITO CHE IL BRUTO GLI CONVIENE: TRUMP A DAVOS HA FATTO UNA MARCIA TRIONFALE (QUI IL SUO DISCORSO), E TOCCA AMMETTERLO PURE A 'NY TIMES' E 'WASHINGTON POST' - TERRORIZZATI DALLA COMPETIZIONE FISCALE AMERICANA, MACRON E MERKEL HANNO OFFERTO UN’EUROPA PIENA DI DEBITI, SPESE E TASSE…
FUGA DA BOLLORE’ – DOPO LE VOCI DI USCITA DELL’AD GENISH DA TIM, ARRIVA LA DOCCIA GELATA: RECCHI MOLLA LE DELEGHE SULLA SICUREZZA LEGATE AL “GOLDEN POWER” – ANDRANNO A FRANCHINO BERNABE’, NEL CDA DELLA SOCIETA’ IN QUOTA VIVENDI
"DONNE CALDE E MATURE" – TRAGEDIA IN ALABAMA DOVE UNA COUGAR SPOSATA DI 42 ANNI È STATA RITROVATA MORTA CON UNA FERITA ALLA TESTA, FACENDO COSÌ VENIRE ALLA LUCE LA SUA DOPPIA VITA: CASALINGA MODELLO DI GIORNO E IMPRENDITRICE DEL SESSO DI NOTTE, QUANDO GESTIVA UN SITO DI APPUNTAMENTI PER MILF
NEVERENDING FEDERER - AGLI AUSTRALIAN OPEN IL 36ENNE RE ROGER VA A CACCIA DELLO SLAM NUMERO 20 – IN SEMIFINALE DOMINA CHUNG CHE SI RITIRA PER VESCICHE AL PIEDE - DOMENICA LO SVIZZERO AFFRONTERA’ MARIN CILIC IN FINALE - VIDEO
CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO