FLASH! - MENTRE LA RAGGI SI ABBRONZA IN MESSICO, IL MINISTRO TWITTAROLO CALENDA A SAN VIGILIO DI MAREBBE, IN ALTO ADIGE, RIFUGIO MIARA, SVACANZA SULLA NEVE... SALUTAME I LAVORATORI DELL'EMBRACO E ROMA NEL CAOS-
FLASH! - MENTRE LA RAGGI SI ABBRONZA IN MESSICO, IL MINISTRO TWITTAROLO CALENDA A SAN VIGILIO DI MAREBBE, IN ALTO ADIGE, RIFUGIO MIARA, SVACANZA SULLA NEVE... SALUTAME I LAVORATORI DELL'EMBRACO E ROMA NEL CAOS-
MILLENNIAL MAMMONI - ERA DAI TEMPI DI ''MAMMA SON TANTO FELICE'' CHE LA MUSICA NON AVEVA TUTTE QUESTE DEDICHE AI GENITORI. I 'TRAPPER' GHALI E SFERA EBBASTA CANTANO ''SE NON PIACI A MAMMA TU NON PIACI A ME'' E ''MAMMA SAI CHE A PARTE TE, NON AMO NESSUN'ALTRA'' - ALTRA TENDENZA DECISAMENTE POCO RIBELLE È IL TATUAGGIO DEDICATO A MAMMA O PAPÀ: LO HANNO FATTO JUSTIN BIEBER, SELENA GOMEZ, AURORA RAMAZZOTTI...
L'ORSACCHIOTTO E IL DRAGONE - LA FLEBILE DISSIDENZA CINESE USA WINNIE THE POOH PER ATTACCARE IL COLPO DI MANO DI XI JINPING, CHE HA CAMBIATO LA LEGGE PER TENERE LA POLTRONA A OLTRANZA. ''TROVA LA COSA CHE AMI E INCOLLATICI'', LA DIDASCALIA SOTTO AL PUPAZZONE DISNEY CHE ASSOMIGLIA MOLTO AL PRESIDENTE. MA I CENSORI DEL REGIME HANNO BLOCCATO TUTTE LE IMMAGINI DI WINNIE DA INTERNET...
DRAGHI RINGALLUZZITI - ''LA RIPRESA NELL'EUROZONA È PIÙ FORTE DEL PREVISTO. MA SERVONO PAZIENZA E PERSISTENZA PER RIPORTARE L'INFLAZIONE AL 2%'' - MA TRUMP FA I DISPETTI: ''CONTINUANO A PREVALERE LE INCERTEZZE: IN PARTICOLARE LA RECENTE VOLATILITÀ NEI MERCATI FINANZIARI, ANCHE NEL TASSO DI CAMBIO, RICHIEDE UNO STRETTO MONITORAGGIO''
SAPETE PERCHÉ I CAPELLI DIVENTANO GRIGI? - GLI SCIENZIATI DEL "SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER" DELL'UNIVERSITÀ DEL TEXAS HANNO IDENTIFICATO LE CELLULE CHE DETERMINANO L'IMBIANCAMENTO E LA CALVIZIE E HANNO SCOPERTO CHE…
GO, GOGGIA, GO! - "SONO PARTITA PER L'OLIMPIADE CON UNA SOLA COSA IN TESTA, VOLEVO BATTERE LA VONN. NON SENTIVO LA PRESSIONE, DOPPIO ZERO, COME LA FARINA, ERO SICURA DI VINCERE GIÀ PRIMA DI PARTIRE" – I MIEI FAMILIARI NON SONO VENUTI IN COREA? IL POSTO ERA BRUTTO" - POI RIVELA I SUOI RITI PRE-GARA, LA SUA PASSIONE PER I LIBRI E PER KAVAFIS: “ITACA? E’ LA MORTE. CONTA L’EVOLUZIONE, NON LA META" - VIDEO
CAFONAL EXTRALUSSO CON LAPONE - ELKANN APRE ‘GARAGE ITALIA’ NEL CENTRO DI GSTAAD, CON SUPERCAR PAGANI, MASERATI E FERRARI. STARRING ECCLESTONE, CASIRAGHI, BRANDOLINI, BORROMEO, BOTIN, VERSACE - E LANCIA LA CAMPAGNA #EVERYONE SULLA DIVERSITÀ: ‘SONO STATO IPERATTIVO, DISLESSICO, ABUSATO SESSUALMENTE, HO AVUTO PROBLEMI DI DIPENDENZA. OGGI SONO CAPACE DI AIUTARE CHI VIVE LE STESSE DIFFICOLTÀ’