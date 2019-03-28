FLASH! - MILANO UBER ALLES! MARK ZUCKERBERG A MISURA DUOMO: ACQUISTATO ATTICO E SUPERATTICO NELLA CENTRALISSIMA VIA DEL SENATO - IL MAXI APPARTAMENTO ORA E' NELLA MANI DELL'ARCHISTAR E DESIGNER VINCENZO DE COTIIS...-
FLASH! - MILANO UBER ALLES! MARK ZUCKERBERG A MISURA DUOMO: ACQUISTATO ATTICO E SUPERATTICO NELLA CENTRALISSIMA VIA DEL SENATO - IL MAXI APPARTAMENTO ORA E' NELLA MANI DELL'ARCHISTAR E DESIGNER VINCENZO DE COTIIS...-
LA BUONA NOVELLA – “BALLANDO” CON MATANO: MILLY HA DECISO DI NON SOSTITUIRE SANDRO MAYER, SCOMPARSO MESI FA, CON UNA PRESENZA FISSA. VEDREMO ALTERNARSI GIORNALISTI E OPINIONISTI DIVERSI. A FARE DA APRIPISTA SARÀ IL GIORNALISTA DEL TG1 ALBERTO MATANO VICINO AI 5 STELLE – COSA HA FATTO LITIGARE MAHMOOD E LORENZO? C?ENTRA UN MESSAGGINO – UNA DE ANDRE' AL GRANDE FRATELLO - 'REAZIONE A CATENA' CON LIORNI - E LA CIPRIANI…
DAGONEWS - SILVIO SI CANDIDA E SOGNA UN GOVERNO CON SALVINI PREMIER DOPO LE EUROPEE: HA CONVOCATO LA FAMIGLIA, ANNUNCIANDO CHE SI PREPARA A UNA CAMPAGNA A TAPPETO PER SUPERARE IL 10%. POI VUOLE DEDICARSI ALL'EUROPA, FARE ENTRARE LA LEGA NEL PPE E DIVENTARE IL PADRE NOBILE DEI SOVRANISTI ADDOMESTICATI TIPO ORBAN E IL CAPITONE - BALLANO GELMINI/BERNINI, E ANCHE LA STELLA DI TOTI SI APPANNA…
STALLO DEL CIEL – BOEING ANNUNCIA L’AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ANTISTALLO MCAS, CHE SAREBBE ALLA BASE DEI DISASTRI LION AIR E ETHIOPIAN AIRLINES, “INSIEME A ALTRI CAMBIAMENTI”. MA NON È CHE C’È PURE QUALCHE PROBLEMINO ALL’HARDWARE DEI FANTOMATICI 737 MAX 8? – TECNICAMENTE, SUI VELIVOLI SARÀ INSTALLATO UN SISTEMA DI SICUREZZA IN GRADO DI AVVISARE I PILOTI CHE… – VIDEO
BONUS? MALUS! – QUASI 2 MILIONI DI PERSONE HANNO DOVUTO RESTITUIRE IL BONUS RENZI DA 80 EURO – I DATI EMERSI DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEL 2018 (QUINDI RIFERITI ALL’ANNO D’IMPOSTA 2017) – CALA IL REDDITO TOTALE DICHIARATO DAGLI ITALIANI E SOLTANTO IL 5% DICHIARA PIÙ DI 50MILA EURO (MA VERSA IL 39% DELL’IRPEF TOTALE)
NON C'È ROSELLA SENZA SPINE - ''BASTA BUGIE DI PALLOTTA: SONO STUFA!'' LA SENSI FURIOSA CONTRO L'ATTUALE PROPRIETARIO DELLA ROMA, CHE IN UN'INTERVISTA TIRA IN BALLO I PROBLEMI IN FASE DI ACQUISTO DELLA SQUADRA E UNA SITUAZIONE DEBITORIA ''GRAVE'' - LA TOSTA ROSELLA HA RISPOSTO PER LE RIME SU ''LEGGO''
CAFONAL DEI DAVID - ARGENTO VIVO! IL REGISTA DOPO AVER BASTONATO L'ACCADEMIA (''NON MI AVETE MAI DATO UN DAVID, ORA È TROPPO TARDI''), SE LA PRENDE ANCHE CON LA SERATA: ''È STATA UN PO' NOIOSA. BENIGNI? LA SOLITA PAGLIACCIATA, SEMBRAVA LA SUA CARICATURA. 'DOGMAN' NON L'HO VISTO, DI SICURO HA RICEVUTO TROPPI PREMI''. E SCOPRIAMO CHE UNA PAURA CE L'HA: I FILM IN CUI… (VIDEO + TUTTE LE FOTO DELLA SERATA)
A SPASSO CON SATURNO – QUANDO IL DIO ROMANO DELL’ETA’ DELL’ORO SCAGLIÒ UN FULMINE SULLA TERRA CHE COLPI' LA MAREMMA TOSCANA FACENDO COSÌ ZAMPILLARE DAL CRATERE DI UN VULCANO DELL’ACQUA TIEPIDA E SULFUREA, NON POTEVA CERTO IMMAGINARE DI AVER DATO VITA AI PIACERI DELLE TERME DI SATURNIA…
LO SPORT SALVA LA PROSTATA! - IL RISCHIO DI SVILUPPARE MALATTIE UROLOGICHE IN ETA' ADULTA È RIDOTTO DEL 25% IN CHI HA FATTO ATTIVITA' SPORTIVA NEGLI ANNI DEL LICEO E DELL'UNIVERSITÀ -SFATATO ANCHE IL LUOGO COMUNE SECONDO CUI IL CICLISMO E L'USO QUOTIDIANO DELLA BICICLETTA FACCIANO MALE…