FLASH! MIRACOLO DI NATALE IN BRASILE: UN MOTOCICLISTA SOPRAVVIVE DOPO AVER VOLATO A CAPOFITTO SOTTO UN CAMIONCINO...-
FLASH! MIRACOLO DI NATALE IN BRASILE: UN MOTOCICLISTA SOPRAVVIVE DOPO AVER VOLATO A CAPOFITTO SOTTO UN CAMIONCINO...-
SKY HA UN X FACTOR - ANDREA SCROSATI: ‘’PER IL PROSSIMO ANNO GIÀ CONFERMATI CATTELAN E FEDEZ PER GLI ALTRI ANCORA NON SI SA - IL SUCCESSO ITALIANO È CLAMOROSO: NEGLI STATI UNITI È STATO CANCELLATO, IN FRANCIA E SPAGNA LO RIPRENDONO QUEST' ANNO, IN GRAN BRETAGNA HA FATTO FLOP - LA QUARTA SERIE DI “GOMORRA” È IN SCRITTURA. STAVOLTA LAVORIAMO SUI COLLETTI BIANCHI, SULLA FACCIA RISPETTABILE DELLA CRIMINALITÀ’’
MASSIMO FINZI: “IL MESSAGGIO DI NATALE DEL PAPA FALSA LA STORIA PERCHE' TENDE A NEGARE LA PRESENZA EBRAICA NELLA REGIONE MEDIORIENTALE. ANZI A CANCELLARE LA STESSA ORIGINE EBRAICA DI GESÙ - DA TEMPO, SU SOLLECITAZIONE DELLA SANTA SEDE, È SCOMPARSA DAI CALENDARI LA DIZIONE: "CIRCONCISIONE DI NOSTRO SIGNORE" ALLA DATA DEL PRIMO GENNAIO. ORA È IN CORSO UN PROCESSO PER ACCREDITARE GESU' COME PALESTINESE’’
NO WOMAN, NO FLY - LA TUNISIA SOSPENDE I VOLI DELLA EMIRATES AIRLINES COME RITORSIONE PER IL GIRO DI VITE IMPOSTO DALLA COMPAGNIA AEREA COME MISURA ANTI-TERRORISMO PER LE DONNE TUNISINE
È MORTO A MILANO GUALTIERO MARCHESI, CHEF ITALIANO TRA I PIÙ FAMOSI AL MONDO. AVEVA 87 ANNI - "MASTERCHEF NON LO GUARDO, NON MI PIACE LA SPETTACOLARIZZAZIONE DELLA CUCINA, ” - “CANNAVACCIUOLO DICE CHE HA LAVORATO CON ME? NON MI RISULTA” - “CRACCO? È BRAVO, MA NON È UN MIO DISCEPOLO” - "IL VINO PUO' ESSERE SGRADEVOLE" - VIDEO
Il padre della cucina italiana stronca il programma cult sugli chef: “La gente intelligente e colta non guarda quelle cose”. “Tripadvisor? Non sopporto le critiche sui telefonini”. “Da 17 anni non bevo vino. La perfezione? I miei spaghetti con il caviale, freddi, con un goccio d'olio, pecorino, una macinata di pepe...
GOOOOL! QUESTE SÌ CHE SONO VACANZE! - IL 2017 PASSERÀ ALLA STORIA PER UN NATALE PIENO DI CALCIO. UNA RIVOLUZIONE TELEVISIVA, INNANZITUTTO. SI GIOCHERÀ SABATO 30 DICEMBRE E SABATO 6 GENNAIO. E ANCORA DUE STRACITTADINE DI COPPA ITALIA: INTER-MILAN MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE, JUVE-TORO LA SETTIMANA DOPO, IL 3 GENNAIO
NATALE GAYO! IN QUESTE ORE SU TUTTE LE BAKEKE, APP E MAIL BRILLANO IMMAGINI D’AUGURI DAL SAPORE BLASFEMO. IN CUI I PRESEPI E LE PALLE DI NATALE DIVENTANO SIMBOLI DI UNA SESSUALITÀ PECORINA E PECORECCIA - BABBO NATALE UN SIMBOLO DI PIACERE TRASGRESSIVO, ELETTO A ICONA EROTICA DELLA GAYETUDINE