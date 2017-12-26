FLASH! MIRACOLO DI NATALE IN BRASILE: UN MOTOCICLISTA SOPRAVVIVE DOPO AVER VOLATO A CAPOFITTO SOTTO UN CAMIONCINO...

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È MORTO A MILANO GUALTIERO MARCHESI, CHEF ITALIANO TRA I PIÙ FAMOSI AL MONDO. AVEVA 87 ANNI - "MASTERCHEF NON LO GUARDO, NON MI PIACE LA SPETTACOLARIZZAZIONE DELLA CUCINA, ” - “CANNAVACCIUOLO DICE CHE HA LAVORATO CON ME? NON MI RISULTA” - “CRACCO? È BRAVO, MA NON È UN MIO DISCEPOLO” - "IL VINO PUO' ESSERE SGRADEVOLE" - VIDEO

Il padre della cucina italiana stronca il programma cult sugli chef: “La gente intelligente e colta non guarda quelle cose”. “Tripadvisor? Non sopporto le critiche sui telefonini”. “Da 17 anni non bevo vino. La perfezione? I miei spaghetti con il caviale, freddi, con un goccio d'olio, pecorino, una macinata di pepe...

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