AMERICA FATTA A MAGLIE - IL MEMO PUBBLICATO CONFERMA GLI ELEMENTI CHE AVETE LETTO (SOLO) SU QUESTO MODESTO SITO: SENZA IL DOSSIER FARLOCCO PAGATO DAI DEMOCRATICI E SCRITTO DA UNA SPIA INGLESE, L'FBI NON AVREBBE POTUTO METTERE SOTTO CONTROLLO I MEMBRI DELLA CAMPAGNA TRUMP, E IL CAN CAN DEL RUSSIAGATE NON SAREBBE MAI PARTITO - LA CRISI NERA DEI DEMOCRATICI, CHE GIUDICANO TRUMP 'PESSIMO' MA NON TROVANO UNO STRACCIO DI ALTERNATIVA