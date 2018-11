FLASH! - POTREBBERO ESSERE DI UNA DONNA FRA I 25 E 35 ANNI I RESTI TROVATI NELLA SEDE DELLA NUNZIATURA VATICANA. LO AFFERMA GIOVANNI ARCUDI, DIRETTORE DELLA MEDICINA LEGALE DELL'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA, CHE STA PARTECIPANDO IN QUALITÀ DI PERITO NOMINATO DAL VATICANO ALLE ANALISI INIZIATE IERI...

VILLA GIORGINA SEDE DELLA NUNZIATURA APOSTOLICA A ROMA

(ANSA) - Potrebbero essere di una donna fra i 25 e 35 i resti trovati nella sede della Nunziatura Vaticana. Lo afferma Giovanni Arcudi, direttore della Medicina Legale dell'università di Tor Vergata, che sta partecipando in qualità di perito nominato dal Vaticano alle analisi iniziate ieri. "In questo momento non posso confermare l'età o il sesso prima di avere i risultati dei test di laboratorio - spiega Arcudi - ma la prima impressione, basata sull'esame di alcune strutture ossee è che si tratti di ossa di una donna intorno ai trent'anni, non una adolescente".

nunziatura via po