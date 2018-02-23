FLASH! - QUESTO È IL MODO MIGLIORE PER CONCLUDERE UN DIBATTITO POLITICO! SUL CANALE RUSSO NTV SI DISCUTE DELLA GUERRA A DONBASS, IN UCRAINA, E DUE OPINIONISTI HANNO DISCUSSO IL LORO DIVERSO PARERE A CAZZOTTI E INSULTI…

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