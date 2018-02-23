FLASH! - QUESTO È IL MODO MIGLIORE PER CONCLUDERE UN DIBATTITO POLITICO! SUL CANALE RUSSO NTV SI DISCUTE DELLA GUERRA A DONBASS, IN UCRAINA, E DUE OPINIONISTI HANNO DISCUSSO IL LORO DIVERSO PARERE A CAZZOTTI E INSULTI…-
FLASH! - QUESTO È IL MODO MIGLIORE PER CONCLUDERE UN DIBATTITO POLITICO! SUL CANALE RUSSO NTV SI DISCUTE DELLA GUERRA A DONBASS, IN UCRAINA, E DUE OPINIONISTI HANNO DISCUSSO IL LORO DIVERSO PARERE A CAZZOTTI E INSULTI…-
“LEVATI DALLE PALLE, SCEMO” – DAMIANO, IL LEADER DEI MANESKIN, NEL MIRINO DEI SOCIAL: “SCENDI DAL PIEDISTALLO. MA QUANTO TE LA TIRI?” – LA REPLICA: “MENO DI QUANTO POTREI” – IL NUOVO LOOK CON DOPPIO TAGLIO DA BORO E LA CERETTA DEL LATO B PER IL NUOVO TOUR (SOLD OUT) – VIDEO
RETROSCENA PD - SI METTE MALE PER RENZI, SAREBBE SOTTO IL 20% - LA BONINO AVANZA – LORENZIN NON PERVENUTA – DE LUCA ATTIZZA MALUMORI - I MAL DI PANCIA DI MINNITI, DEL RIO E FRANCESCHINI – IL DUCETTO SOGNA L’USCITA DI ORLANDO ED EMILIANO - ''MEGLIO UN PARTITO PICCOLO MA UNITO CHE GRANDE MA DIVISO'', DICE
BANG BANG, ANBANG SE LO CIUCCIA IL GOVERNO CINESE - PECHINO PRENDE IL CONTROLLO DEL TERZO GRUPPO ASSICURATIVO DEL PAESE, A RISCHIO CRAC DOPO L’ARRESTO DELL’EX PATRON PER ‘REATI ECONOMICI’ - WU XIAOHUI, COCCO DEL REGIME GRAZIE AL MATRIMONIO CON LA NIPOTE DI DENG XIAOPING, AVEVA COMPRATO PURE IL WALDORF ASTORIA
CONDANNATO A UN ANNO E SEI MESI DI CARCERE L’INDUSTRIALE MODENESE 64ENNE ACCUSATO DI PERSECUZIONE E VIOLENZA SESSUALE VERSO UNA SUA DIPENDENTE - L’UOMO L’HA PALPEGGIATA DURANTE IL LAVORO E POI SI E’ GIUSTIFICATO (“E’ SOLO UNO SCHERZO”) E I SUOI LEGALI HANNO MINIMIZZATO “LA VITTIMA HA AVUTO UNA PERCEZIONE SBAGLIATA…”
THE SHOW MUST GO VONN - SOFIA GOGGIA CHIEDE ALLA RIVALE AMERICANA DI CONTINUARE: "L’ALTRO GIORNO, AL TRAGUARDO, RIDENDO MI HA DETTO 'BASTARDONA'. UNA COMPETIZIONE SANA FA BENE. SE INVECE DIVENTA TERRORISMO PSICOLOGICO PERFINO QUANDO SI BEVE UN CAFFÈ, ALLORA QUELLE BAMBINATE NON MI PIACCIONO” – LA RISPOSTA DELLA VONN – L’ALLENATORE DELLA GOGGIA: “SOFIA ERA OSSESSIONATA DALLA MEDAGLIA…” - VIDEO
CAFONAL EXTRALUSSO CON LAPONE - ELKANN APRE ‘GARAGE ITALIA’ NEL CENTRO DI GSTAAD, CON SUPERCAR PAGANI, MASERATI E FERRARI. STARRING ECCLESTONE, CASIRAGHI, BRANDOLINI, BORROMEO, BOTIN, VERSACE - E LANCIA LA CAMPAGNA #EVERYONE SULLA DIVERSITÀ: ‘SONO STATO IPERATTIVO, DISLESSICO, ABUSATO SESSUALMENTE, HO AVUTO PROBLEMI DI DIPENDENZA. OGGI SONO CAPACE DI AIUTARE CHI VIVE LE STESSE DIFFICOLTÀ’