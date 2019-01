C'È ARIA DI MARETTA IN CASA GREGORACI: I FAMILIARI DELLA BELLA ELY NON VEDREBBERO DI BUON OCCHIO IL SUO NUOVO FIDANZATO. TANTO DA AVER PASSATO LE FESTE DI NATALE IN KENYA CON BRIATORE E NATHAN FALCO MENTRE LEI ERA IN THAILANDIA CON GLI ELEFANTI - BRIATORE INVECE HA VOLTATO PAGINA E PENSA SOLO ALL'AMATO PUPO