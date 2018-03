5 mar 2018 13:36

FLASH! - PER TROVARE ANCORA DEI COMUNISTI BISOGNA ANDARE IN SVIZZERA - IL 73% DEGLI SVIZZERI HA VOTATO PER IL MANTENIMENTO DEL CANONE TELEVISIVO ANNUO (CIRCA 400 EURO) A FAVORE DELLA TV DI STATO. SE FACESSIMO IL REFERENDUM IN ITALIA PER L'ABOLIZIONE DEL CANONE IN BOLLETTA....