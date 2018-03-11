FLASH! - VACANZE DI LAVORO PER LE BUCCINO SISTER - NEL RESORT MALDIVIANO TRA UNO SCATTO E L’ALTRO PER UN BRAND DI COSTUMI PARE CI FOSSE UN IMPORTANTE PRINCIPE ARABO CHE NON HA SMESSO DI AMMIRARLE PER TUTTA LA DURATA DELLA LORO VACANZA-LAVORO…-
FLASH! - VACANZE DI LAVORO PER LE BUCCINO SISTER - NEL RESORT MALDIVIANO TRA UNO SCATTO E L’ALTRO PER UN BRAND DI COSTUMI PARE CI FOSSE UN IMPORTANTE PRINCIPE ARABO CHE NON HA SMESSO DI AMMIRARLE PER TUTTA LA DURATA DELLA LORO VACANZA-LAVORO…-
MANCO AL CESSO MORANDI PUO' STAR TRANQUILLO - IL MITICO GIANNI 'PAPARAZZATO' DA UNA FAN MENTRE FA PIPI' AL BAGNO DELL’AUTOGRILL - LA FOTO FA IL GIRO DEL WEB - LUI LA PRENDE CON IRONIA E RILANCIA L’IMMAGINE: "ALL'INIZIO MI SONO ARRABBIATO MA POI MI SONO FATTO UNA BELLA RISATA! CI SONO COSE PIÙ GRAVI NELLA VITA"
DI MAIO E CALENDA, L’ARROGANZA CHE AVANZA - DOPO RENZI ANCHE GIGGINO HA IL SUO CERCHIO MAGICO CAMPANO - M5S DEVE FARE I CONTI ANCHE CON UNA POTENTE E LITIGIOSA LOBBY GAY - CALENDA SI SENTE IL NUOVO MESSIA SPINTO DA CANOTTIERI E CINEASTI DEI PARIOLI. UN EGO IPERTROFICO DOTATO DI UNA SUSCETTIBILITÀ AL LIMITE DEL PAROSSISMO
DAZI AMARI – TRUMP MINACCIA L’UE: "GIU’ BARRIERE E TARIFFE, ALRTRIMENTI SIAMO PRONTI A TASSARE LE AUTO EUROPEE– IL VERTICE A BRUXELLES CON USA E GIAPPONE, L’EUROPA: "SIAMO ALLEATI, NO A MISURE PROTEZIONISTICHE" – LA TELEFONATA DI MACRON ALLA CASA BIANCA E PECHINO SFIDA WASHINGTON
“SPEGNETE QUEI BAMBINI, NON RIESCO A DORMIRE” – LA BANCHIERA VINCE LA CAUSA CONTRO I VICINI - LA 38ENNE SARVENAZ FOULADI, RESIDENTE A LONDRA IN UN PALAZZO VIP DI KENSINGTON, RISARCITA CON 107 MILA STERLINE PER LE NOTTI IN BIANCO A CAUSA DEI PARGOLI FRIGNANTI: “ERO STANCA, IL MIO LAVORO NE RISENTIVA”
"INTER ZERU TITULI ? NON SI PUO’ VINCERE SEMPRE ARRIVERA’ ANCHE PER LA JUVE UN MOMENTO COSI’" – STASERA MOURINHO ALLA "DOMENICA SPORTIVA" TORNA A PARLARE DEL CLUB NERAZZURRO: "MI FA SOFFRIRE MA CERCO SEMPRE DI GUARDARE LE PARTITE" – E POI PARLA DELLA CHAMPIONS E DI UN POSSIBILE INCROCIO CON LA JUVE...
CAFONALINO - TE LI DO IO GLI OSCAR! - A ROMA SI FESTEGGIANO SCENOGRAFI, COSTUMISTI E ARREDATORI: TUTTO IL CINEMA ITALIANO (E JOHN TURTURRO) AL PALAEXPO - SORRENTINO E OZPETEK, GERINI E IMPACCIATORE, SMUTNIAK E MONTALDO, BUY E FERRETTI-LO SCHIAVO, IL VICESINDACO BERGAMO E IL DUO RUTELLI-PALOMBELLI, GABRIELLA PESCUCCI E NICOLETTA ERCOLE. LAURA DELLI COLLI CONSEGNA I NASTRI D’ARGENTO A MILENA CANONERO