FOGNINI DO BRASIL! E’ IL PRIMO ITALIANO A VINCERE A SAN PAOLO: IL TENNISTA LIGURE CONQUISTA IL SESTO TITOLO IN CARRIERA E DEDICA IL SUCCESSO AD ASTORI – L’AZZURRO SALE AL NUMERO 19 DELLA CLASSIFICA ATP E ORA VA ALL’ASSALTO DELLA TOP TEN DISTANTE SOLI 460 PUNTI – VIDEO

Da repubblica.it

Arriva in Brasile il sesto titolo in carriera per Fabio Fognini. Il 30enne di Arma di Taggia, numero 20 del mondo e seconda testa di serie, ha vinto il "Brasil Open", torneo ATP World Tour 250 dotato di un montepremi di 516.205 dollari che si è concluso sulla terra rossa di San Paolo. In finale Fognini ha battuto in tre set il cileno Nicolas Jarry, numero 73 Atp, con il punteggio di 1-6 6-1 6-4, in un'ora e 33 minuti di partita. Al momento della premiazione l'azzurro ha dedicato il trofeo a Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso oggi. "Non lo conoscevo, ma questo trofeo è dedicato a Davide Astori e alla sua famiglia", ha detto.

LA CRONACA - Primi due set con poca storia. Nel primo è stato Jarry a dominare, nel secondo è venuto fuori Fognini. Decisamente più equilibrato il terzo e decisivo parziale. Fognini ha strappato la battuta all'avversario nel game di apertura e si è portato sul 2-0, Jarry ha reagito recuperando il break e salendo 3-2. Il numero uno azzurro ha pareggiato i conti e nel settimo gioco ha nuovamente strappato il servizio al cileno, salendo poi sul 5-2 con un game perfetto al servizio. Nel decimo gioco ha recuperato da 0-30 e poi ha chiuso l'incontro con due robuste prime.

Per Fognini si è trattato del sesto titolo in carriera (il primo da luglio dello scorso anno quando si era imposto a Gstaad) su 15 finali disputate. Fognini è diventato anche il primo azzurro ad aggiudicarsi il "Brasil Open" dopo le sconfitte in finale di Volandri (2012), Lorenzi (2014) e Vanni (2015).

