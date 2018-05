FOLLIA SUL CAVALCAVIA: GETTA LA FIGLIA DELLA COMPAGNA GIÙ DAL VIADOTTO, ORA MINACCIA DI UCCIDERSI (VIDEO) - L'UOMO AL MOMENTO MINACCIA CHIUNQUE SI AVVICINI DI AIUTARE LA BIMBA, DI CUI NON SI CONOSCONO LE CONDIZIONI - LA COMPAGNA È MORTA STAMATTINA CADENDO DA UN PALAZZO DI CHIETI: NON È CHIARO SE PER SUICIDIO, OMICIDIO O INCIDENTE

Da www.corriere.it

L UOMO SUL CAVALCAVIA DI FRANCAVILLA CHIETI

Momenti drammatici a Francavilla al Mare (Chieti) dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell’autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) una ragazzina di 12 anni, la figlia della convivente. L’uomo a sua volta minaccia in questo momento di gettarsi nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di intervenire. Il viadotto è alto circa 30 metri e l’area sottostante è impervia.

L’uomo ha scavalcato la rete di protezione, a cui si continua a tenere aggrappato, ed ha i piedi poggiati su una soletta di cemento. Di fronte a lui, sull’autostrada chiusa al transito, c’è un «mediatore», che sta cercando di stabilire con lui un dialogo. L’uomo continua a urlare a investigatori e soccorritori di non avvicinarsi alla ragazzina — che dovrebbe avere circa 12 anni — minacciando in caso contrario di gettarsi nel vuoto. Gli investigatori hanno vietato di avvicinarsi all’area.

Le condizioni della bimba

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle condizioni della ragazzina ma i vigili del fuoco sono in attesa di recuperare il suo corpo. Sembra non ci siano speranze che sia ancora in vita dopo il volo di 30 metri. Intanto gli agenti della polizia stradale si muovono con molta cautela e cercano di parlare con l’uomo. Lo stesso stanno facendo vigili del fuoco e soccorritori del 118, arrivati da Chieti e Pescara sulla Fondovalle . Sul posto sono arrivati anche il sostituto procuratore di Chieti, Lucia Campo, e da pochi minuti alcuni parenti dell’uomo, ta cui la sorella.

La moglie dell’uomo è morta

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, questo dramma si intreccia a un secondo evento avvenuto questa mattina a Chieti: la caduta della compagna convivente dell’uomo da un balcone al quarto piano. Soccorsa dal 118 la donna — secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, che cita fonti sanitarie — è morta in ospedale per le gravi lesioni riportate. La donna sarebbe la madre della ragazzina. Non è chiaro se si tratti di un incidente o di un tentativo di suicidio.

