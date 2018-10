FOLLIA PORTAMI VIA – UN SOLDATO AMERICANO DI 22 ANNI UCCIDE LA MOGLIE E, INSIEME ALL’AMANTE E AI FIGLI PICCOLI, VAGA IN MACCHINA PER LO STATO DELLA LOUISIANA IN CERCA DI UN POSTO IN CUI SBARAZZARSI DEL CADAVERE – MA PRIMA DI RIUSCIRE AD ABBANDONARE IL CORPO, LA COPPIA DIABOLICA VIENE FERMATA DALLA POLIZIA…

Federica Macagnone per "www.ilmessaggero.it"

Qualcuno salvi il soldato Kyle. Dalla propria stupidità. A 22 anni era ancora convinto che bastasse indossare un'uniforme militare per essere un grande stratega e che andare a spasso in auto per la Louisiana in divisa, insieme all'amante e ai due figli di lei, gli avrebbe dato l'aria di un affidabile padre di famiglia, mettendolo al riparo da possibili controlli della polizia: si sbagliava così tanto che, quando gli agenti lo hanno bloccato e hanno scoperto nel portabagagli il cadavere di sua moglie, i suoi tentativi di arrampicarsi sugli specchi per giustificarsi sono risultati totalmente ridicoli, facendo scattare le manette in men che non si dica.

Domenica Logan Kyle ha deciso che era ora di dare una svolta alla propria esistenza e di sbarazzarsi di una moglie che non amava più e di rifarsi una vita con la sua amante, la 24enne Sarah Parker alla quale da tempo aveva giurato che sarebbe fuggito con lei.

Nel vocabolario di Logan, che non aveva il coraggio di affrontare la consorte e dirle addio, la parola "sbarazzarsi" equivaleva a "uccidere". Una volta commesso l'omicidio, però, non è stato in grado di cavarsela da solo e ha chiamato Sarah chiedendole di aiutarlo a disfarsi del cadavere.

Lei, felice di sapere che era stato finalmente eliminato l'unico ostacolo che la divideva dal suo Logan, in serata lo ha raggiunto in auto portando con sé i suoi due figli di uno e due anni. Insieme hanno caricato il cadavere nel bagagliaio della vettura e hanno cominciato a vagare nel circondario di Lake Charles, in Louisiana, alla ricerca di un posto dove abbandonarlo.

Le loro mosse, però, non erano rimaste inosservate: intorno alle 21.30 la polizia ha ricevuto una soffiata e gli agenti dello sceriffo di Calcasieu, Tony Mancuso, hanno deciso di andare a dare una controllata.

La "tranquilla famigliola" è stata intercettata, fermata e smascherata: la strategia di Logan è crollata miseramente come un castello di carte. Lui non ha potuto far altro che confessare, dopo qualche tentativo patetico di giustificazione, lei ha ammesso di essere perfettamente conscia di stare trasportando un cadavere.

Entrambi sono finiti ovviamente in carcere, mentre i bimbi, che fortunatamente sono troppo piccoli per aver capito qualcosa di questa orrenda storia, sono stati nel frattempo affidati al Dipartimento per l'infanzia e la famiglia. Il nome della vittima non è stato ancora comunicato in virtù dei regolamenti militari in materia.

Logan e Sarah sono accusati, oltre che per l'omicidio, anche per aver messo in pericolo l'incolumità dei bambini. "Fa impressione - ha detto Mancuso - pensare che i piccoli hanno corso un grave pericolo: in situazioni come queste è sempre possibile che ci scappi una sparatoria. Se ci fossimo trovati ad aprire il fuoco senza accorgerci della presenza dei bimbi a bordo, si sarebbe registrata un'ulteriore tragedia".

