Cosa abbia fatto scattare quella furia non è ancora chiaro. Fatto sta che due 18enni, un ragazzo e una ragazza, sono finiti in manette dopo aver attaccato violentemente un gruppo di quattro persone, compresa una bambina di 11 anni, in una stazione di servizio di Silver Springs, negli Stati Uniti.

Come si vede nelle immagini registrate da una telecamera di sicurezza, Brandon Clanton e Julia Marie Napiontek si sono avvicinati a quattro persone e, dopo aver scambiato qualche parola, hanno sferrato l’attacco. Una donna è stata scaraventata a terra e colpita diverse volte, mentre la bimba, che era intervenuta per difendere la madre, è stata picchiata ferocemente. Poi è toccato anche alle altre due persone, accorse per bloccare l’attacco.

Napiontek ha raccontato alla polizia di essere stata minacciata con un coltello, ma le vittime hanno detto che si trattava di una menzogna, come hanno confermato le immagini riprese da una telecamera di sicurezza.

