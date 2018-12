LA FORTUNA DI KATE MIDDLETON? SI CHIAMA CAROLE (E LO SANNO TUTTI) – LA MADRE DELLA FUTURA REGINA RILASCIA LA SUA PRIMA INTERVISTA A SETTE ANNI DAL MATRIMONIO REALE – DOPO AVER LAVORATO NELL’OMBRA PER PIAZZARE LE FIGLIE SI È SEMPRE BEN GUARDATA DALL’ESPRIMERE OPINIONI: “NEGLI ANNI ABBIAMO CAPITO CHE FOSSE PIÙ SAGGIO NON DIRE NULLA” – E SULL’ABILITÀ DI TROVARE MARITO ALLE FIGLIE REPLICA…

Carole Middleton, 63 anni, è da sempre considerata l’artefice del matrimonio «fortunato» della figlia Kate, futura regina consorte del Regno Unito.

Si dice, infatti, che la lungimirante madre, ex hostess della British Airways diventata milionaria grazie a una società (Party Pieces) di articoli per le feste di compleanno dei bambini, vendute prima per corrispondenza poi online, avesse iscritto la primogenita alla St. Andrews University, dove studiava anche il principe William, con uno scopo preciso: prendere marito.

E non uno qual Dal royal wedding del 29 aprile 2011, però, mamma Carole è sempre rimasta nell’ombra (a differenza dell’altra suocera reale, mamma Doria Ragland). Presente con i nipotini (George, 5, Charlotte, 3, Louis, 7 mesi), certo, ma mai sotto i riflettori. Finora. La 63enne ha aspettato sette anni prima di rilasciare la sua prima intervista, per poi scegliere il quotidiano conservatore Telegraph, in occasione dei 30 anni della sua attività.

E prima di iniziare a raccontarsi, mamma Carole, ha ricevuto un messaggio di «in bocca al lupo» proprio dalla figlia.

«Negli anni abbiamo capito che fosse più saggio non dire nulla», ha spiegato, riferendosi all’amore tra la sua Kate e il primogenito di Lady Diana e Carlo del Galles. Che lei adora. Del resto William è sempre andato d’accordo con i Middleton. Fin dai tempi del fidanzamento il principe trovava «rassicurante e calorosa» l’atmosfera della loro casa borghese nel Berkshire.

Ben diversa dall’aria respirata in gioventù a Buckingham Palace. Inoltre Carole si è detta soddisfatta anche del marito (James Matthews) della figlia minore, Pippa, diventata mamma da pochi mesi. «Ho due adorabili generi e spero di avere anche una bella nuora», ha fatto sapere, alludendo all’altro figlio James, al momento single.

La sua paura più grande? «Perdere la mia famiglia», ha continuato, parlando delle figlie già sposate. «Per fortuna siamo rimasti tutti vicini», ha concluso. D’altronde, il marito Michael e i figli sono sempre stati «la cosa più importante, la priorità».

E adesso in cima alla lista ci sono anche i nipotini. È soprattutto per loro che ogni anno, a Natale, decora in grande la sua casa a Bucklebury, poco distante da Londra. L’albero di Natale non è, infatti, uno solo. George e Charlotte possono contare su un alberello personale, da decorare da soli sotto la supervisione della nonna.

E per quel che riguarda le voci sulla sua abilità nel sistemare le figlie, Carole ci ha fatto l’abitudine: «Per anni ho letto quello che veniva scritto, credendo fosse meglio sapere quello che la gente pensasse di me, adesso non ne ho più idea. Non mi interessa». Ed è meglio così.

