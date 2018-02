LA FORZA DELL'INTESTINO - IN CINA UN UOMO È RIMASTO SEDUTO TROPPO A LUNGO COL CELLULARE IN MANO SULLA TAZZA DEL CESSO E HA FINITO PER PERDERSI L'INTESTINO RETTO NEL WATER! - L’UOMO È STATO RICOVERATO D'URGENZA, CON TUTTO IL TELEFONINO, DOPO AVER NOTATO CHE QUALCOSA NON ERA PIÙ AL SUO POSTO

Un uomo nel sudest della Cina è stato ricoverato d’urgenza in ospedale in piena notte dopo aver notato che il suo intestino retto non era più proprio al posto giusto.

L’uomo, rimasto anonimo per ovvie ragioni, ha spiegato ai dottori che era rimasto seduto sulla tazza del cesso col cellulare per circa mezzora mentre cercava di andare di corpo.

Il medico che lo ha visitato ha trovato un enorme protuberanza – lunga 16 centimetri – che gli pendeva dall’ano, ed è stata rimossa chirurgicamente.

L’incidente è avvenuto nella città di Zhongsan, nella provincia di Guangdong il 4 febbraio scorso.

Il Dr. Su Dan, che si è occupato del caso, ha riferito ai media cinesi che all’uomo è stato diagnosticato un prolasso rettale, in cui la parte finale dell’intestino perde contatto col corpo e casca fuori.

Il dottore ha anche riferito che la condizione del paziente era particolarmente grave:

“Il paziente soffriva di questo disturbo dall’età di quattro anni, fortunatamente la protuberanza è rientrata e il paziente sta recuperando, ma non curandosi la situazione era peggiorata notevolmente col tempo.

Avendo speso così tanto tempo seduto col cellulare in bagno e sforzandosi di defecare, ha indebolito i muscoli pelvici favorendo l’uscita del tratto intestinale.

La prolassi rettale è più comune tra i bambini e gli anziani, ma per quanto possa essere allettante stare seduti per ore sulla tazza, è sempre consigliabile non farlo.

