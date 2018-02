FORZA, SCOPATE, GENTE! - UNO STUDIO PUBBLICATO SU "JOURNAL OF MANAGEMENT" RIVELA CHE FARE SESSO PUÒ MIGLIORARE LA CARRIERA, RENDENDO I LAVORATORI PIÙ INCLINI A SVOLGERE I PROPRI COMPITI. ECCO PERCHÉ…

Maria Rizzo per www.ilgiornale.it

Fare sesso rasserena l'umore e rinforza il rapporto con il partner, ma può anche migliorare la carriera. Lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of Management, pronto a dimostrare come avere rapporti sessuali frequenti possa avere un impatto sul lavoro maggiore di quanto si possa pensare.

In base a un test condotto su 159 adulti sposati, è emerso che fare sesso migliora l'umore in ufficio, ma è anche correlato a un maggior senso di soddisfazione e a un più profuso impegno. Questi effetti benefici sono probabilmente dovuti alla dopamina e all'ossitocina rilasciate durante l'attività sessuale: due sostanze che porterebbero a una maggiore predisposizione professionale, tanto che gli intervistati hanno riferito di provare un maggior senso di autocontrollo e di riuscire a concentrarsi meglio dopo l'amplesso. Al contrario, chi si sente infelice e stressato sul lavoro ha meno probabilità, in quel dato giorno, di lanciarsi in un incontro passionale.

Il fatto che i test siano stati condotti su un piccolo campione, su coppie sposate - senza prendere in considerazione i single - e solamente per due settimane di tempo, non offre certezza sull'effettiva correlazione tra sesso e produttività: non significa, perciò, che farlo sia la soluzione magica per far decollare la carriera. Tuttavia, per le coppie potrebbe valer la pena sperimentare se fare l'amore possa effettivamente migliorare la vita in ufficio: del resto, cosa si ha da perdere?

