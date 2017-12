UNA FOTO PUÒ VALERE MILLE PAROLE MA QUESTE FOTO INEDITE VALGONO PIÙ DI MILLE LIBRI - UNA STRUGGENTE COLLEZIONE DI IMMAGINI GETTA NUOVA LUCE SULLA STORIA DEL '900 PERMETTENDOCI DI ENTRARE IN CONTATTO CON ALTRE EPOCHE, ALTRIMENTI DIFFICILI DA IMMAGINARE

DA mydailymagazine.com

una famiglia ucraina festeggia la morte di stalin un soldato dell armata russa con un gatto un orfano riceve un paio di scarpe nuove austria 1946 un cartello per la manutenzione dei veicoli militari un carro sovietico distrugge un palazzo durante l invasione di varsavia 1968 un gruppo di samurai di fronte alla sfinge 1864 truppe dell'alleanza delle otto nazioni nel 1900 stalin churchill e roosevelt a teheran nel 1943 soldati americani in germania 1944 schiavi salvati dalla tratta sull hms dahpne 1868 scandinavian airlines 1969 prigionieri tedeschi davanti alle immagini dei campi di concentramento ruth lee con una bandiera cinese a miami dicembre 1941 new york era una delle citta piu inquinate al mondo nel 1966 nel 1957 alcune scuole in olanda erano all aperto mosca celebra la vittoria sui tedeschi 9 maggio 1945 migliaia di immigrati albanesi giungono a bari dopo il crollo dell urss 1991 le mogli degli astronauti dell apollo 8 sentono le voci dei loro mariti dall orbita 1968 marilyn monroe si esibisce davanti alle truppe coreane 11 febbraio 1954 cecchine del primo fronte bielorusso 775 vittime in una foto sola costruzione del golden gate 1934 deadwood usa 1876 oj simpson fugge dalla polizia 17 giugno 1994 donne dell urss si preparano a un esame dentro un parco membri del ku klux klan su una ruota panoramica 1925 marines attraversano un guado in nuova britannia 1943 due bambine attratte piu dalla grata che dall arte moderna san franscisco 1963 elvis presley presta giuramento all esercito arkansas 1958 la sfinge di giza durante gli scavi 1860 le donne che protestano lobbligo di portare il jihab iran 1979 la fine del proibizionismo l ultima foto del titani a galla judy garland durante una pausa del mago di oz 1938 john lennon in india con la sua chitarra 1968 la principessa diana con suo figlio harry aprile 1992 il tenente privato james hendrix suona la chitarra a fort campbell in kentucky 1962 in cerca di lavoro 1930 jesse owens vince la medaglia doro a berlino 1936 il sigillo di 3245 anni sulla tomba di tutankhamon 1922 gli uffici del duce a roma 1934 hiroshima prima e dopo il bombardamento 6 agosto 1945 hitler dichiara guerra agli stati uniti damerica 11 dicembre 1941 il 17enne yamaguchi assassina il politico asanuma a tokyo in diretta tv 1960 il presidente lyndon johnson ascolta un nastro di suo figlio dal vietnam hitler reagisce a una sua fan americana agosto 1936 un pastore travestito da soldato tedesco 1940