LA FOTO SEGRETA DEL FUHRER: IN UN ALBUM CONFISCATO NEL 1945 NELLA CASA DEL CAPO DELLE SA, VIKTOR LUTZE, C'È UNO SCATTO CHE RITRAE HITLER IN UNA POSA 'IMBARAZZANTE' E NE AVEVA SEVERAMENTE VIETATO L'USO, TEMENDO CHE AVREBBE COMPROMESSO IRRIMEDIABILMENTE LA SUA IMMAGINE ADAMANTINA DI LEADER FORTE - VIDEO

DAGONEWS

le foto segrete di hitler

Questa foto del Führer apparteneva a un album d’immagini scattate negli anni 20, il periodo in cui Hitler cercava di farsi raffigurare come un amabile uomo del popolo.

Tuttavia, dopo essere salito al potere nel 1933, tentò in tutti i modi di farla sparire dalla circolazione in quanto minava secondo lui la sua immagine di dittatore dal pugno di ferro.

il simbolo delle sa

L’album fu stato scovato nella vecchia casa di un esponente di rilievo del partito nazista, Viktor Lutze, da parte dell’esercito inglese verso la fine della Seconda Guerra.

Il figlio di Lutze, Viktor jr., aveva servito nell’esercito tedesco e l’album contiene una sua foto di lui da ragazzo insieme a Hitler prima dello scoppio della guerra.

Lutze, leader delle ‘camicie brune’ (note anche come le SA o Sturmabteilung) – il frangente paramiliare del Partito Nazionalsocialista – morì in un incidente automobilstico insieme alla figlia Inge a Potsdam, in Germania, nel 1943.

Nell’album ci sono molti scatti di famiglia dove si vede Lutze insieme ai figli e alla moglie Paula.

le foto naziste di lutze

Ci sono diverse immagini dove si vede anche lo sgherro di Hitler ricevere trattamenti da VIP durante le manifestazioni naziste; una lo mostra pure tracannare un bicchiere di vino grande quanto un’acquario per pesci rossi.

Queste foto sono tornate alla luce grazie al figlio dell’ufficiale inglese che le aveva confiscatw dalla vecchia casa di Lutze a Bevergen, nella Germania dell’ovest, nel 1945.

L’ufficiale le aveva riportate con sé in Inghilterra dopo la guerra e da allora sono rimaste chiuse in uno sgabuzzino nella sua casa.

Tutti gli scatti adesso all’asta dalla Hansons Auctioneers di Etwell, nel Derbyshire.

viktor lutze

Adrian Stevenson, della casa d’aste, ha detto: “Questa foto buffa di Hitler fu scattata molto tempo prima che divenisse Cancelliere e Fuhrer.

La foto lo ritrae in un giacchetto alpino e con i lederhosen, i pantaloncini con le bretelle tipici della Baviera.

È una delle prime immagini di propaganda di Hitler in cui voleva raffigurarsi come un paesano per cercare di offrire un’immagine che corrispondesse a quella di ‘uomo del popolo.’

Quando salì al potere però si accorse che non era affatto quella l’immagine che voleva diffondere e ne vietò categoricamente l'utilizzo: Pensava che una foto in cui mostrava le ginocchia avrebbe danneggiato la sua immagine e provò in tutti i modi a impedirne la diffusione.

“Probabilmente ne furono stampate qualche centinaio, ed è molto raro imbattersi in una di queste foto oggigiorno.”