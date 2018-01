2 gen 2018 16:54

UN FOTOGRAFO HA CATTURATO IL MOMENTO UNICO IN CUI UNO STORMO HA ASSUNTO ESATTAMENTE LA FORMA DI UN GIGANTESCO UCCELLO IN VOLO. PROPRIO COME LE NUVOLE, QUESTE FORMAZIONI POSSONO ASSUMERE LE FORME PIÙ VARIE E SORPRENDENTI