IL FOTOGRAFO DELLE ROCK STAR, L'ARGENTINO MATIAS ALTBACH, HA CONDIVISO LE SUE FOTO PREFERITE COI PIÙ GRANDI MUSICISTI PRIMA E DOPO CHE DIVENTASSERO FAMOSI. TRA LORO TROVIAMO I ROLLING STONES, PAUL MCCARTNEY, I RADIOHEAD, RIHANNA, I COLDPLAY E NICKI MINAJ (GALLERY!)

DAGONEWS

Matias Altbach è un prestigioso fotografo argentino. Durante la sua carriera è stato a stretto contatto con moltissimi musicisti e ha fotografato tutte le rock star più celebri.

Adesso, ha deciso di condividere alucni dei suoi momenti preferiti insieme agli artisti prima e dopo che raggiungessero le vette del successo, rivelando anche alcuni segreti dei dietro le quinte nei tour a cui ha partecipato insieme a Pete Doherty, Liam Gallagher, e quella volta in cui i ‘The Hives’ decisero di suonare solo per lui travestiti da animali.

Tra gli altri grandi troviamo i Rolling Stones, Paul McCartney, i Radiohead, Rihanna, i Coldplay e Nicki Minaj.

il mad cool festival di madrid

the kills damon albarn dei blur the hives mac de marco the gossip the libertines mia matias altbach liam gallagher i rolling stones i muse al lollapalooza i justice i glass animals

paul mccartney fatboy slim gogol bordello i die antwoord allo sziget pete doherty in argentina pete doherty rihanna the foals