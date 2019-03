FOTTUTI! – IN ALASKA PADRE E FIGLIO UCCIDONO UNA MAMMA ORSA E I SUOI CUCCIOLI DURANTE UNA BATTUTA DI CACCIA ILLEGALE – I DUE SI DANNO IL CINQUE, RIDONO E SI COMPIACCIONO DELL’IMPRESA CHE CONSISTEVA NEL SORPRENDERE I POVERI ANIMALI DURANTE IL PERIODO DEL LETARGO: PECCATO CHE NON SI SIANO ACCORTI DELLA TELECAMERA CHE HA RIPRESO TUTTO…(VIDEO)

Fulvio Cerutti per “www.lastampa.it”

andrew e owen renner 4

Sono stati colpiti nel momento in cui sono più vulnerabili. Quando, nel freddo dell’Alaska, sono in letargo. Così una mamma orsa e i suoi cuccioli sono stati uccisi da due cacciatori, padre e figlio, in una battuta di caccia illegale nell’Esther Island, in Alaska.

A testimoniare il crudele gesto le immagini pubblicate dall’associazione ambientalista The Humane Society of the United States: nell’aprile 2018 Andrew Renner, 41 anni, e il figlio Owen Renner, 18 anni, erano riusciti a scovare la tana dove un’orsa e i suoi cuccioli si erano rifugiati in letargo. Il filmato, girato da una telecamera nascosta usata come parte di uno studio di ricerca, non è stato diffuso dalle autorità fino a quando padre e figlio non sono stati condannati a gennaio di quest’anno.

andrew e owen renner 2

La scena dell’uccisione è terribile: i due si sono avvicinati con gli sci in silenzio e poi hanno sparato più volte dentro la tana uccidendo la madre orsa. E non si sono fermati neanche di fronte al pianto disperato dei cuccioli. Poi uno dei due ha preso l’orsa e si è fatto fotografare dall’altro cacciatore.

Lo squallido gesto si è poi concluso con lo scuoiamento dell’orsa. La polizia dice che la coppia ha portato la pelle dell’orsa al Dipartimento di Fish & Game dell’Alaska a Palmer, mentendo su dove avevano ucciso l’animale dicendo che di non aver visto cuccioli.

andrew e owen renner 3

«Non saranno mai in grado di collegare il tutto a» dice Owen Renner a suo padre. E per esserne sicuri i due alcuni giorni dopo sono tornati sul luogo della carneficina per raccogliere i bozzoli, raccogliere i corpi dei cuccioli e ripulire la scena dalle tracce.

Andrew e Owen Renner, entrambi di Wasilla, sono stati accusati di aver ucciso illegalmente un’orsa e i suoi cuccioli. Inoltre, Andrew Renner è stato accusato di manomissione delle prove e falsificazione della documentazione fornita sull’uccisione dell’orsa.

andrew e owen renner 1

A gennaio, Andrew Renner è stato condannato a cinque mesi di prigione con due mesi di sospensione. Gli è stata anche addebitata una multa di 20.000 dollari (con la sospensione di 11.000 dollari) e il sequestro di veicolo, due fucili, due pistole, due iPhone e due set di sci che sono stati utilizzati in le offese. La sua licenza di caccia è stata revocata per 10 anni. Owen Renner è stato condannato ai servizi per la comunità e al corso di sicurezza per i cacciatori. La sua licenza di caccia è stata sospesa per due anni.

owen renner 2

Entrambi gli imputati sono stati condannati a pagare un’ulteriore somma di 1,800 dollari, l’importo fissato dalla legge per l’uccisione illegale di orsi neri.

andrew e owen renner 5 owen renner 1 andrew renner