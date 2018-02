15 feb 2018 18:14

IN FRANCIA UN UOMO FA SESSO CON UNA 11ENNE, GLI AVVOCATI RIGETTANO L’ACCUSA DI STUPRO: “A QUELL’ETA’ NON È UNA BAMBINA" – IL 28ENNE È ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE MA PER I LEGALI DI LUI LA RAGAZZINA ERA IN GRADO DI DECIDERE CONSAPEVOLMENTE DI FARE SESSO COL RAGAZZO – L’UOMO PENSAVA DI TROVARSI IN COMPAGNIA DI UNA 16ENNE - INTERVIENE ANCHE MACRON…