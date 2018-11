FRATELLI COLTELLI – ARRESTATO PER RAPINA E SPACCIO DAVIDE SAU, FRATELLO DELL’ATTACCANTE DEL CAGLIARI MARCO – SAREBBE COINVOLTO IN UN TENTATO COLPO IN UN RISTORANTE DEL CAPOLUOGO SARDO, E LA POLIZIA IN CASA GLI HA TROVATO DI TUTTO: 3 KG DI MARIJUANA, ESPLOSIVO, PROIETTILI, CARTUCCE E PURE…

Mario Frongia per www.gazzetta.it

davide sau, fratello dell'attaccante del cagliari marco

La Squadra mobile l’ha arrestato nel cuore della notte di ieri a Cagliari. Davide Sau, 32 anni, fratello dell’attaccante del Cagliari, Marco, ha raggiunto al carcere di Uta Michele Pili (41 anni, Aritzo), Mario Calledda (38, Sorgono, residente a Sestu) e il cagliaritano Angelo Pisano (46), fermati sabato sera.

Ma, stando ai primi accertamenti, Sau non sarebbe coinvolto direttamente nella rapina, sventata dalle forze dell’ordine, che la banda stava per attuare ai danni di Alberto Melis, noto ristoratore cagliaritano. Ai domiciliari per precedenti penali in un appartamento di via Is Maglias, popoloso quartiere di Is Mirrionis, Davide Sau è stato arrestato in flagranza per detenzione illegale di materiale esplosivo, detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizionamento, detenzione e spaccio di stupefacenti e denunciato per ricettazione.

arrestato per spaccio davide sau, fratello dell'attaccante del cagliari marco

IL BLITZ — Nel garage pertinente all’abitazione di Davide Sau, la Polizia - come ha spiegato in Questura, Marco Basile, dirigente della Squadra mobile - ha rinvenuto, tra l’altro, due pistole modificate Beretta e Bruni con i proiettili, cartucce di vario calibro, tre chili di marijuana, un chilo e mezzo di esplosivo commerciale, caschi da motociclista, indumenti per il travisamento, guanti e fascette da elettricista; diverse targhe rubate, anche di scooter della Polizia municipale, provento di furto, un manufatto in pietra riconducibile al Neolitico, rappresentante la “Dea Madre” su cui sono in corso accertamenti.

arrestato per spaccio davide sau, fratello dell'attaccante del cagliari marco 1

Alla perquisizione - coordinata da Michele Mecca, Squadra mobile - si è giunti dopo aver appurato le connessioni tra Davide Sau e il trio arrestato sabato per tentata rapina aggravata. Al blitz di stanotte nell’abitazione e nel box auto, hanno preso parte i “Falchi” e la Squadra artificieri e antisabotaggio della Polizia con il cane Abba, le unità cinofile della Guardia di Finanza con il cane Ambra.

marco sau

BASE OPERATIVA — Alla base delle indagini, la certezza che il terzetto avesse una base operativa in cui organizzare i colpi, usata per deposito e custodia di armi e altro. Peraltro, stando agli accertamenti tuttora in corso, il gruppo pare avesse in mente un altro colpo simile a quello sventato dalla Polizia sabato scorso. Un amministratore cagliaritano di condominio - da bloccare sotto il proprio studio in viale Bonaria, nel cuore della città, per poi costringerlo a risalire e aprire la cassaforte - per la Polizia sarebbe stato il prossimo bersaglio. Le indagini proseguono.