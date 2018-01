FREAK SHOW - HA 24 ANNI ED È LA DONNA PIÙ PICCOLA DEL MONDO: JYOTI AMGE È ALTA APPENA 60 CM E PESA POCO PIÙ DI 6KG MA LA SUA STATURA LE HA FATTO GUADAGNARE UNA CERTA NOTORIETÀ E REALIZZARE IL SUO PIÙ GRANDE SOGNO: "RECITARE IN UN FILM DI HOLLYWOOD" (VIDEO)

DAGONEWS

jyoti amge

Non le piace essere trattata come una bambina ma a volte permette ai suoi fan di prenderla in braccio, ma la cosa che la fa più infuriare essere toccata sempre il suo consenso.

Quando esce di casa, Jyoti Amge viene sempre circondata da una folla, che si raccoglie intorno a lei chiedendosi come faccia una donna così corta a compiere i più comuni gesti quotidiani.”

I suoi genitori dicono che nonostante la figlia abbia spesso bisogno del loro aiuto per svolgere molti lavori di casa, sono grati del fatto che la sua statura l’abbia resa famosa e fatta apparire in diverse serie indiane, perfino un film hollywoodiano.

