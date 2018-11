LA FUGA DEL MOSTRO – ADOLF EICHMANN, IL NAZISTA CONSIDERATO TRA I MAGGIORI RESPONSABILI DELL’OLOCAUSTO, VISTO DAGLI OCCHI DEI FIGLI: IN TRE LO HANNO APPOGGIATO FINO ALLA FINE, SOLO IL QUARTO LO HA RINNEGATO – “AVEVA DETTO AI FIGLI CHE HITLER PERSEGUITAVA GLI EBREI PERCHÉ PROGETTAVANO DI STERILIZZARE I TEDESCHI” – FU LA FIDANZATA DI UNA DI LORO A METTERE EICHMANN NELLE MANI DEL MOSSAD…

Il destino dei quattro figli del mostro nazista Adolf Eichmann, il funzionario tedesco considerato uno dei maggiori responsabili dell’Olocausto, è stato rivelato dal Daily Mail.

L'incredibile storia di come Eichmann venne ritrovato dal Mossad in una modesta casa in Argentina è stata trasformata in un film avvincente dal titolo "Operazione Finale" in onda su Netflix.

A rivelare i dettagli di quella famiglia apparentemente normale è Carmen Bretín Lindemann, 61 anni, compagna per un lungo periodo di Horst, il secondogenito del mostro. Dei quattro figli, solo Ricardo prese le distanze dall’operato del padre, mentre Klaus, Horst e Dieter lo appoggiarono fin dopo la morte.

Carmen, che ha trascorso 13 anni con Horst, lo ha descritto come un "convinto nazista". «Credeva che suo padre non avesse fatto nulla di male. A parte Ricardo, gli altri tre fratelli pensavano fosse innocente. Aveva detto ai figli che Hitler perseguitava gli ebrei perché progettavano di sterilizzare i tedeschi mettendo una sostanza chimica nell'acqua. Horst credeva fortemente che suo padre avesse fatto la cosa giusta. Per anni i tre ragazzi credettero che quell'uomo era uno zio. Solo dopo tempo rivelò loro che era il padre».

Carmen iniziò una relazione con Horst a metà degli anni '70, dopo che lui lasciò sua moglie, ma non si sposarono mai perché Horst ed Elvira non erano divorziati. Elvira, ora 78enne e disabile, vive a Buenos Aires. Carmen ha detto di aver scoperto l'identità del padre nazista di Horst quando era incinta di sei mesi.

«All'inizio è stato uno shock. Ma non ho incolpato Horst per non avermelo detto. Era una persona molto cauta. Quando è nata Veronica, abbiamo dato il mio cognome alla piccola: non potevamo sapere chi c'era intorno a noi. Dopo che Eichmann venne portato via, ci fu una crisi in famiglia. È stato un momento molto difficile quando era in prigione in Israele. La famiglia era preparata per la sua esecuzione. Sapevano tutti che sarebbe successo. Quando fu giustiziato, Klaus e Horst si arrabbiarono molto e iniziarono ad attaccare gli ebrei».

Come molti criminali di guerra tedeschi, Eichmann fuggì e si stabilì in Argentina nel 1950. Cambiando il suo nome in Ricardo Klement, visse tranquillamente con sua moglie Veronika Liebl e i loro quattro figli in una casa senza pretese a Buenos Aires, dove lavorò nella locale fabbrica Mercedes prima di essere catturato e giustiziato. Come mostra il film di Netflix, l'identità di Eichmann fu scoperta da una donna ebrea di nome Sylvia Hermann, che aveva brevemente frequentato il suo primogenito, Klaus.

Klaus non sapeva che Sylvia era ebrea e che suo padre Lother era sopravvissuto al famigerato campo di concentramento di Dachau. Lui era solito vantarsi con lei delle imprese di Eichmann, definendolo uno degli scagnozzi più fidati di Adolf Hitler, ma le raccontò anche che era stato ucciso durante la guerra e che fu cresciuto da suo zio in Argentina. Fu solo quando una volta Sylvia sentì il fidanzato rivolgersi a quell’uomo chiamandolo padre che tutti i tasselli andarono al loro posto. Chiamò i servizi segreti israeliani e l'11 maggio 1960 Eichmann fu catturato dagli agenti del Mossad mentre scendeva da un autobus vicino a casa.

Fu bendato e tenuto in una casa, prima di essere sedato e portato fuori dall'Argentina su un aereo verso Israele, dove fu processato e dichiarato colpevole. Temendo la rappresaglia da parte dei figli di Eichmann, Sylvia fuggì sulla costa occidentale dell'America, dove vive ancora.

Durante il suo processo, Eichmann dichiarò che fu una "straordinaria soddisfazione" uccidere milioni di ebrei: mentre era in piedi davanti al patibolo pronto per la sua esecuzione nella prigione di "Ramla", nel 1962, pronunciò le sue ultime parole: «Spero che tutti voi mi seguiate presto».

Dopo l'esecuzione di Eichmann, Horst e Klaus formarono una cellula terroristica nazista che portò avanti attacchi contro imprese e sinagoghe ebraiche. Nel 1962, a seguito di una sparatoria con la banda, la polizia fece irruzione nel loro quartier generale e sequestrò pistole e molotov destinate a un attacco contro uno scuolabus ebraico, smascherando la propaganda nazista. Horst fu arrestato due anni dopo per possesso di armi da fuoco e materiale propagandistico nazista.

Secondo Carmen, Eichmann persuase i suoi figli che avrebbe solo voluto espellere gli ebrei, ma di essere stato costretto a ucciderli perché nessun altro Paese li avrebbe accettati.

Dopo la presa di Eichmann, i tre figli non si ripresero mai completamente. «Horst possedeva anche un aereo, un Luftcombe. Ma la pressione sulla famiglia lo fece finire al verde. Dieter trovò lavoro nell’edilizia e come autista. Klaus fuggì in Germania, dove Ricardo già viveva con sua madre. Dieter trascorreva sei mesi in Germania e sei mesi a Buenos Aires».

Horst aveva 75 anni quando morì di cancro all'intestino nella sua casa di Junin, vicino a Buenos Aires, nel dicembre 2015. Klaus morì in Germania lo stesso anno dopo una battaglia con l'Alzheimer, all'età di 79 anni. Dieter oggi ha 76 anni e vive con la moglie italiana, Martha Valinotti, in un appartamento di Buenos Aires.

Dieter non ha mai rilasciato un'intervista, ma secondo Carmen insisteva nel dire che suo padre era innocente. In una conversazione riportata su un giornale tedesco nel 1962, Dieter disse che l'Olocausto era avvenuto perché gli ebrei avevano troppi posti di lavoro Germania.

