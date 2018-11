FUNERAL PARTY - BARE A FORMA DI LIBRO, DI CHITARRA, DI CASTELLO O DI CAVATAPPI: FARSI TUMULARE IN OPERE D'ARTE È DIVENTATO TRENDY - ESISTONO FERETRI CON L'ARIA CONDIZIONATA, IL TELESOCCORSO E IL CITOFONO - I BOSS DELLA MALA VENGONO SEPOLTI IN CASSE D'ORO - MICHAEL JACKSON E’ STATO SISTEMATO IN UNA BARA DA 30 MILA DOLLARI CON INTERNI IN VELLUTO BLU - TONY CURTIS CHIESE DI PORTARSI SOTTOTERRA L'IPHONE

Jessica D'Ercole per “la Verità”

le bare di paa joe 8

Tranne che ad Halloween la morte non è mai divertente. Ma un funerale può diventarlo. Soprattutto se il morto ha deciso di riposare per l' eternità in una bottiglia di whisky, in una chitarra o in un Twix. La moda delle bare alternative arriva dal Ghana, dove religione vuole che ci sia un' altra vita dopo la morte. Così gli scrittori si fanno seppellire in bare a forma di libro o di penna, i piloti nei loro aerei, i sommelier in un cavatappi. Insomma, la cassa da morto diventa una sorta di carta d' identità per l' aldilà, un passaporto mortuario che rappresenti il cadavere da vivo, ricordi il suo mestiere o una sua passione. Per dare continuità alla propria esistenza.

le bare di paa joe 9

Joseph Ashong, in arte Paa Joe, fabbricatore di bare ghanese, salito alle cronache grazie alle sue creazioni fantasiose, tutte realizzate a mano, che includono casse da morto a forma di donne nude, bottiglie di soda, macchine fotografiche, automobili d' epoca e astronavi. Oggi il catalogo dei suoi prodotti è in mano a personaggi come Vladimir Putin, Madonna, Boris Becker e le sue opere sono esposte al British Museum di Londra, al Brooklyn di New York, ma anche in Francia, Germania, Giappone e Corea. Per sé stesso Paa Joe ha scelto un martello. Costo? Tra i 10 e i 15.000 euro.

«Bara e alcova vi offrono, come buone sorelle, piaceri terribili e paurose dolcezze» (Charles Baudelaire). Nel merchandising dei Kiss, oltre a tazze, maglie e orologi anche due bare: la Kiss Standard che costa 3.300 dollari, nera, con i volti dei quattro Kiss nel periodo in cui erano solisti e la Kiss Premium, decorata da un' immagine del quartetto avvolto dalle fiamme. La Premium costa 4.000 dollari.

le bare di paa joe 7

BOTTIGLIA DA 50.000 DOLLARI

Michael Jackson chiuso in una «Promethean» da 30.000 dollari con interni in velluto blu e rifiniture a specchio lucidate a mano e placcatura in oro 14 carati. Bare d' oro custodiscono anche i corpi del boss mafioso americano John Gotti, del criminale irlandese Andy Connors, del capo della malavita australiana Carl Williams e del canadese Nicolò «Nick» Rizzuto jr, figlio del boss Vito Rizzuto, ammazzato a pistolettate a Montreal. «Il coperchio della bara è disadorno dal lato dell' utente» (Stanislaw Jerzy Lec, Pensieri spettinati).

Jim Carrey nella bara del padre infilò un assegno da 10.000 dollari «come riscatto dai suoi fallimenti. Papà suonava il sax per hobby, era simpatico, rideva sempre, ma a casa i problemi economici c'erano e si capiva che mentiva. Per un periodo abbiamo vissuto in un furgone».

le bare di paa joe 5

Anto Wickham s'è fatto costruire una bara a forma di bottiglia di Jack Daniels da 50.000 dollari. Vuole che la sua morte non sia un momento di lutto, ma un giorno di festa. A Napoli c' è la moda delle bare con le foto dei calciatori. Nel 1991 in America l' ex fumatore Charles Southwood mise sul mercato le Death, sigarette vendute in un pacchetto a forma di bara «per scoraggiarvi a fumare». Oggi un' onoranza funebre scozzese propone a tabagisti incalliti di farsi seppellire in bare a forma di pacchetto di sigarette. Di tutte le marche.

La Ceabis è una ditta italiana che vende in Serbia bare con l'aria condizionata. La tradizione locale vuole che il corpo venga esposto per diversi giorni e così, per scongiurarne la decomposizione, soprattutto in estate, il coperchio è dotato di uno split. Ivan Radosavljevic, direttore di diverse pompe funebri serbe, racconta che nel suo Paese c' è l' abitudine di spendere più di 150.000 euro per costruire sulla tomba delle vere e proprie case, grandi fino a 100 metri quadrati.

le bare di paa joe 4

«Sono come gli appartamenti dei vivi, solo che sono per i morti». «Un figlio particolarmente addolorato mi aveva fatto installare nella tomba di suo padre anche il citofono, per poter mettersi in contatto con lui nell'altro mondo» (Ivan Radosavljevic). Ci sono bare con sistema di telesoccorso. In caso di morte apparente, l'inquilino può spingere un bottone che fa partire una chiamata a un numero telefonico selezionato dalla famiglia. La cassa è impreziosita da una lamina in oro 24 carati e interni in seta per un costo di 280.000 euro.

TUBI PER NUTRIRE I MORTI

Tony Curtis morì nel 2010 e, come da sua richiesta, fu seppellito con il suo Iphone. Nel 1995 Fabrizio Caselli brevettò il safety coffin con un allarme, un sistema di interfono, una torcia elettrica, un apparecchio di respirazione a ossigeno, uno stimolatore cardiaco e un sistema di monitoraggio dei battiti del cuore.

le bare di paa joe 3

Durante l' epidemia di colera a cavallo fra Settecento e Ottocento, la paura di essere seppelliti vivi raggiunse l'apice. Le onoranze funebri iniziarono a brevettare bare che si aprivano dall' interno, cannocchiali da piantare nel terreno per controllare il morto e feretri con tubi per far passare il cibo. Tuttavia nessun brevetto prevedeva il rifornimento d' aria. Nel cimitero di Xiaohe, risalente all' età del bronzo, le tombe, contrassegnate dai pali di pioppo, contenevano bare a forma di barca, sotto le quali erano adagiate le mummie avvolte in pelle di bue.

A Bangkok (Thailandia) il Kid Mai Death Awareness Café offre caffè e brioches a prezzi scontati a tutti gli avventori che accettano di farsi rinchiudere per qualche minuto in una bara. Secondo una credenza della Corea del Sud, dormire in una bara porta bene.

le bare di paa joe 25

Quest' estate tre amiche della provincia di Gumi si sono infilate in tre casse da morto nella speranza di trovare l' amore, ma al mattino si sono svegliate solo in due. La terza è morta soffocata. Raymond e Velma Bruer di Dawson Township, nel Missouri, dopo 77 anni di matrimonio, 6 figli e una dozzina di nipoti sono morti a meno di 30 ore l' uno dall' altra. Il 10 agosto sono stati sepolti in una bara matrimoniale, mano nella mano. Lui aveva 97 anni, lei 96.

Luisa Casati Stampa, moglie del marchese Camillo e amante di Gabriele D' Annunzio, dormiva in una bara con arazzi neri appesi ai muri, tappeti neri sul pavimento in pietra e tendine nere alle finestre.

Sarah Bernardt riposa in una bara di legno rosa, foderata di raso bianco, imbottita di lettere d' amore, la stessa in cui era solita addormentarsi da viva. Il cardinale Fabio Chigi, all' indomani dell' elezione di Alessandro VII, ordinò a Gian Lorenzo Bernini di fargli una bara: «Gli faccia fare una cassa da morto e che gliela porti per tenerla in camera».

le bare di paa joe 24

Bernini dovette scolpire anche un teschio in marmo da porre sullo scrittoio. Stando al cardinale, bara e teschio dovevano ricordare al pontefice, fin dal risveglio, la vanità delle cose terrene. In Honduras, nel 2014, il sindaco di San Pedro de Sula, Armando Calidonio Alvarado, incentrò la sua campagna elettorale sulla promessa di una «bara gratis». Con 79 omicidi ogni 100.000 abitanti le spese per i funerali divoravano i magri bilanci delle famiglie di questa città, e tutti corsero in massa a votarlo.

corpi sotto vetroPer Mozart fu ordinata una sepoltura di terza classe, al costo di 8 fiorini e 56 kreutzer. La bara, per un costo supplementare di 3 fiorini, fu interrata in una «tomba comunitaria semplice» al cimitero di St. Marx. Le sue spoglie non furono mai ritrovate. Giuseppe Mazzini, morto a Pisa, fu trasportato a Genova in una bara con sportello di vetro che ne consentisse la vista. Evita Perón fu rinchiusa in una bara di cristallo, come Biancaneve.

Anche i corpi di Ho Chi Min, Mao Tse Tung e Hugo Chávez sono conservati sotto vetro così che il popolo possa vederli per l' eternità.

le bare di paa joe 23

Lenin, «disteso nella bara di vetro, egli dorme tranquillo e imbalsamato. Nel viso dalla bianchezza della cera, sparso di lentiggini, dagli zigomi sporgenti, la luce immobile e fredda delle lampade elettriche rompe violentemente i riflessi di rame della sua barbetta rossa» (Curzio Malaparte). Tra i rifiuti lasciati in strada a Messina anche una bara.

Gianluca, l' ex fidanzato tirchio di Selvaggia Lucarelli, seppellì il padre con l' outlet del funerale. Ha raccontato l' opinionista in Casi Umani: «I funerali sono tristi per definizione. Ecco. Quello fu il funerale più triste di tutti i funerali tristi della storia. A un certo punto pensai che Gianluca avesse preso all' outlet pure il prete, perché padre Roberto fece un' omelia di 2 minuti netti e alle 10 del mattino il mio "mancato" suocero era già sottoterra, chiuso e sigillato nella sua bara a 199 euro e 90 fodera-viola-senza-imbottitura-compresa. L' ultimo viaggio, il povero signor Franco, l' aveva fatto in low cost».

le bare di paa joe 22

Su Amazon c' è la bara pieghevole per adulti a 33,27 euro. Per un fine vita ecologico esistono anche bare di cartone o in materiali completamente biodegradabili dal design moderno ed essenziale, corredate da una ricca gamma di ornamenti religiosi. «Una buona bara deve durare tutta la morte» (Alessandro Morandotti, Minime)

le bare di paa joe 21 le bare di paa joe 12 le bare di paa joe 13 le bare di paa joe 16 le bare di paa joe 17 le bare di paa joe 18 le bare di paa joe 19

le bare di paa joe 2