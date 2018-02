AL FUOCO, AL FUOCO! - INCENDIO IN UN PALAZZO DI TREDICI PIANI A QUARTO OGGIARO: TRE PERSONE INTRAPPOLATE ALL’UNDICESIMO PIANO SONO STATE SALVATE DAI POMPIERI - DIECI GLI INTOSSICATI

Da www.corriere.it

INCENDIO IN UNA PALAZZINA A QUARTO OGGIARO

Un grosso incendio è divampato in un palazzo di 13 piani in via Cogne, a Quarto Oggiaro. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al decimo piano, da cui si vede uscire una densa colonna di fumo nero. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto in forze, al lavoro ci sono sette mezzi. L’intero edificio è stato evacuato. Dalle prime informazioni due o tre persone sono state tratte in salvo dai pompieri: erano rimaste intrappolate all’undicesimo piano.

