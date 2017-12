FUORI BARACK E BURATTINI - I FUNZIONARI DEL GOVERNO BRITANNICO AVREBBERO FATTO PRESSIONE SUL PRINCIPE HARRY PER NON INVITARE OBAMA AL SUO MATRIMONIO, IL PROSSIMO 19 MAGGIO: TRUMP S'INCAZZEREBBE - ANCORA TOP SECRET LA LISTA DEI PARTECIPANTI

"Non lo so. Non voglio rovinare la sorpresa" ha dichiarato il principe Harry alla Bbc dopo la domanda se avesse intenzione di invitare Barack e Michelle Obama al suo matrimonio con l'attrice statunitense Meghan Markle. Ma in realtà il quotidiano The Sun ha già rivelato che i funzionari del governo britannico hanno esortato il principe a non invitare gli Obama per non rischiare di far infuriare l'attuale presidente Usa, Donald Trump. La risposta di Harry è arrivata al termine dell'intervista che il principe britannico ha condotto, proprio per la Bbc, all'ex presidente americano. "Non abbiamo ancora stilato la lista degli invitati - ha spiegato - chissà se saranno invitati o meno...". Ma gli equilibri a corte sono già molto precari...

