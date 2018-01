I FURBETTI DELLE LOW-COST - ALCUNI PICCOLI ERRORI POSSONO COSTARE MOLTO CARO AL VIAGGIATORE DISTRATTO, A VOLTE PIÙ DEL BIGLIETTO STESSO - LE COMPAGNIE AEREE CI MARCIANO SOPRA ALLE NOSTRE PICCOLE DISTRAZIONI MA BASTA STARE ACCORTI E SAPERE CON CHI VIAGGIARE. LE PIU AMICHEVOLI SONO FINNAIR E NORWEGIAN MENTRE LA PIÙ CARA (E PIGNOLA) È...

MARIANNA BARTOLI per "la Verità"

Gli imprevisti sono sempre dietro l' angolo.

Soprattutto quando si viaggia. A quanti è capitato di prenotare un volo e poi scoprire, improvvisamente, di non poter partire?

O di trovarsi in aeroporto e accorgersi che l' agenzia di viaggi ha prenotato sì la vostra tanto desiderata vacanza, ma con un nome sbagliato? O ancora di aver digitato una lettera sbagliata nel proprio nome o cognome prenotando così il biglietto con un enorme errore stampato nero su bianco?

Vacanze rovinate? Certo che no. Cambiare il nome sul biglietto aereo si può. In molti casi non è facilissimo e in altri vi costerà molto più dell' acquisto di un nuovo posto su quel volo, ma non è una missione di certo impossibile. Abbiamo esaminato alcune delle più note compagnie aeree per scoprire quali sono le regole che applicano in caso di un cambio nominativo.

Le low cost Easyjet e Ryanair sono oggi tra le compagnie aeree più utilizzate per i viaggi brevi. Cambiare il proprio nome su un aereo di queste due compagnie, vi costerà carissimo. Con Easyjet, prima si effettua la modifica più si risparmia. Ma non solo.

Online spenderete meno rispetto al desk in aeroporto o al centralino. Così, il cambio nome più di 60 giorni prima del viaggio costa, per passeggero e per volo, 25 euro se effettuato online, 31 al desk.

Entro 60 giorni dal viaggio, la cifra sale a 65 euro per persona per volo se effettuato online, 70 al desk. Piccoli accorgimenti di prezzo, ma che possono stravolgere interamente l' idea di vacanza low cost. Anche Ryanair, nota per i suoi biglietti a una manciata di euro, rende difficile la vita a chi vuole cambiare nome sul suo biglietto. In questo caso le tariffe oscillano tra i 110 e i 160 euro a seconda che la prenotazione sia stata effettuato online o in aeroporto.

Wizz air da poco ha lanciato l' opzione «biglietti in bianco», che permette di prenotare fino dieci posti e inserire il nome del viaggiatore solo al momento del check in. In caso di biglietti standard, però, il cambio nome costa 45 o 60 euro (modifica online o al telefono). Prezzi simili anche per Volotea: se cambiare nome online costerà 40 euro, in aeroporto la cifra arriverà ai 50.

Con Alitalia, per cambiare il proprio biglietto bisogna chiamare il servizio clienti al numero 8929101 o consultare online la propria pagina personale. Ma attenzione. L' ex compagnia di bandiera italiana specifica che «le condizioni di cambio di un biglietto dipendono dal tipo di volo, se nazionale o internazionale e non sempre sono possibili».

Modificare il nominativo sul vostro documento, dunque, potrebbe essere difficilissimo, se non del tutto impossibile. Generalmente, un cambio nome su tratte medio-brevi con un biglietto acquistato in economy costa circa 50 euro. Attenzione invece alle tariffe flexi e speciali. Ricordatevi infatti che spesso le offerte speciali sono escluse dalla possibilità di modifica del biglietto e che minore è il prezzo finale del biglietto e più restrizioni saranno applicate.

La regola di Alitalia vale un po' per tutte le maggiori compagnie. Anche British airways, Air France, Emirates, Iberia, Meridiana, Qatar airways, Klm, Lufthansa e Thai infatti non assicurano al passeggero la possibilità di cambio nome sul biglietto. Addirittura British airways lascia a terra chi, sposato, utilizza per acquistare il proprio volo il cognome da nubile.

La regola comune resta quella per cui minore è la tariffa con cui si acquista il proprio volo, maggiore è la possibilità di essere costretti all' acquisto di un nuovo posto per correggere un qualsiasi tipo di errore. In ogni caso, per conoscere i dettagli su prezzi e opzioni disponibili è sempre necessario contattare il centralino della compagnia prescelta.

A differenziarsi è invece Norwegian, la compagnia nordica divenuta famosa negli ultimi mesi per i suoi voli low cost intercontinentali. La compagnia norvegese con base a Oslo prevede infatti cambi e modifiche senza alcun tipo di problemi. Per cambiare nome, data, anticipare un volo basterà pagare una tassa fissa di 45 euro. E il gioco è fatto.

A vincere il premio per compagnia più costosa in caso di correzione di errori è senza dubbio Delta, le cui penale per il cambio nome per voli al di fuori degli Stati Uniti e Canada varia da 150 a 300 dollari in base alla posizione e al tipo di tariffa. Ma non solo. Un ulteriore sovrapprezzo (a partire da 50 dollari) verrà applicato nel caso in cui il biglietto aereo da modificare non sia stato emesso direttamente da Delta. Acquistare dunque attraverso un' agenzia di viaggi, un portale su Internet (come i noti Volagratis, Skyscanner o Expedia) o sul sito di un partner dello Skyteam.

Se vi sentite demoralizzati, non preoccupatevi. Esiste anche chi vuole favorire i viaggi dei suoi clienti. La compagnia più amichevole in caso di errori è Finnair, la compagnia di bandiera Finlandese con base a Helsinki, con cui il cambio nome in questo caso è sempre possibile alla modica cifra di 25 euro.

