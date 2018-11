15 nov 2018 19:10

A FURIA DI MORALIZZARE SI VIENE MORALIZZATI - MONSIGNOR VIGANÒ, CHE HA CHIESTO LE DIMISSIONI DEL PAPA PER LA GESTIONE DEL CASO PEDOFILIA NELLA CHIESA, E' STATO CONDANNATO A RISARCIRE 1 MILIONE E 800 MILA EURO AL FRATELLO DISABILE - IL GRANDE ACCUSATORE DI BERGOGLIO SI ERA “DIMENTICATO” DI VERSARE LA PARTE DI EREDITÀ DEL PADRE – QUANDO CHIESE A RATZINGER DI NON ESSERE INVIATO A WASHINGTON PER POTER DARE AL FRATELLO LA “NECESSARIA, DOVEROSA E DIRETTA ASSISTENZA”